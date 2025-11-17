Το τζιν με τόνικ θεωρείται γενικά πιο υγιεινή επιλογή, καθώς έχει λιγότερες θερμίδες και δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη διάσημη δήλωση του Ουίνστον Τσόρτσιλ πως «το τζιν τόνικ έχει σώσει περισσότερες ζωές και μυαλά Άγγλων από όλους τους γιατρούς στην Αυτοκρατορία», το δημοφιλές ποτό εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην βρετανική κουλτούρα. Και παρότι ο ίδιος ίσως υπερέβαλε, ειδικοί σήμερα εξηγούν γιατί ένα τζιν τόνικ μπορεί πράγματι να αποτελεί από τις πιο «ελαφριές» επιλογές για όσους καταναλώνουν αλκοόλ.

Από το φάρμακο στην απόλαυση

Οι ρίζες του ποτού τοποθετούνται στην Ινδία του 19ου αιώνα. Το τονωτικό νερό, πλούσιο σε κινίνη από τον φλοιό της κιγχόνης, διανεμόταν ευρέως από το Βρετανικό Ναυτικό λόγω των ανθελονοσιακών του ιδιοτήτων. Όμως η έντονη πικρή γεύση το έκανε δύσκολο στην κατανάλωση. Η λύση ήρθε με ένα βρετανικό μείγμα: ζάχαρη, λάιμ, νερό και τζιν. Έτσι γεννήθηκε το τζιν τόνικ.

Αν και σήμερα τα επίπεδα κινίνης στα τονωτικά είναι πολύ χαμηλότερα, ο μύθος του «θεραπευτικού» G&T παραμένει ισχυρός.

Οι διατροφολόγοι συμφωνούν: Αν πιείς, πιες κάτι… ελαφρύ

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: κανένα αλκοολούχο ποτό δεν ωφελεί την υγεία. Ωστόσο, αν κάποιος επιλέξει να πιει, το τζιν τόνικ αποτελεί μία από τις πιο ήπιες επιλογές.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κόψουν τελείως το αλκοόλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μικρές και ρεαλιστικές αλλαγές στη συμπεριφορά κατανάλωσης μπορούν να βοηθήσουν», αναφέρει η διατροφολόγος Ruchi Bhuwania Lohia.

Σε σύγκριση με άλλα δημοφιλή ποτά, το τζιν περιέχει λιγότερες θερμίδες:

1 σφηνάκι τζιν: περίπου 50 θερμίδες

1 ποτήρι κρασί: περίπου 130 θερμίδες

1 πίντα μπύρας: 200–300 θερμίδες

Όταν αναμειχθεί με ελαφρύ τονωτικό (30 θερμίδες σε 200 ml), ένα τζιν τόνικ είναι κάτω από τις 100 θερμίδες συνολικά.

Ο διατροφολόγος GQ Jordan προσθέτει πως «τα καθαρά οινοπνευματώδη μεταβολίζονται πιο εύκολα, ενώ η πικρή γεύση των βοτάνων μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό κατανάλωσης».

Οι θερμίδες που «εξαφανίζονται»

Με βάση τα στοιχεία του NHS, ο μέσος Βρετανός καταναλώνει 17,6 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα – ισοδύναμες με 8–9 ποτήρια μπύρας. Η ίδια ποσότητα μονάδων από τζιν τόνικ περιέχει περίπου 900 λιγότερες θερμίδες εβδομαδιαίως, οδηγώντας θεωρητικά σε απώλεια έως και 35 κιλών ετησίως.

Κινίνη και αντιοξειδωτικά: Μύθοι και πραγματικότητα

Παρά τη φήμη του, το G&T δεν προσφέρει ουσιαστικά θεραπευτικά οφέλη.

Τα σύγχρονα τονωτικά περιέχουν πολύ μικρότερες ποσότητες κινίνης σε σχέση με παλαιότερα.

Η ποσότητα κινίνης σε ένα ποτήρι είναι ασήμαντη σε σχέση με τη θεραπευτική δόση που απαιτείται για την αντιμετώπιση της ελονοσίας.

Η υπερκατανάλωση κινίνης μπορεί μάλιστα να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες.

Αντίστοιχα, τα αντιοξειδωτικά από τα μούρα αρκεύθου δεν επαρκούν για να δει κάποιος ουσιαστικό όφελος. «Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. Το ζήτημα είναι να κάνουμε συνειδητές επιλογές», τονίζει ο Jordan.

Οι ειδικοί συστήνουν: Απόλαυση με μέτρο

Η σύσταση των ειδικών είναι ξεκάθαρη:

Αν πρόκειται να πιείτε, επιλέξτε κάτι που σας αρέσει πραγματικά και βάλτε όρια.

Ο Jordan συμβουλεύει τους πελάτες του: