Οι ΚΟΜΥ πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα και παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερό σημείο στις απομακρυσμένες περιοχές.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) συνεχίζουν την επέκτασή τους σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας σε πολίτες όλων των ηλικιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα έχουν εξεταστεί 5.000 πολίτες σε 175 σημεία πανελλαδικά. Τον Νοέμβριο οι ΚΟΜΥ θα επισκεφθούν 900 περιοχές, ενώ σε ετήσια βάση προβλέπεται η εξυπηρέτηση 500.000 πολιτών. Παράλληλα, οι ΚΟΜΥ θα ενισχυθούν με 50 νέους γιατρούς, που θα εργάζονται αποκλειστικά στις κινητές ομάδες, βελτιώνοντας περαιτέρω την πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες. Όπως τονίζεται oι ΚΟΜΥ δεν εξυπηρετούν έκτακτα περιστατικά και δεν υποκαθιστούν το ΕΚΑB.

Ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω ΚΟΜΥ

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας παρέχουν 6 βασικές κατηγορίες υπηρεσιών

Κλινική Εξέταση και Καταγραφή

Αποτύπωση αναγκών υγείας του πληθυσμού

Εντοπισμός κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία

Εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση

Διεκπεραίωση συνταγογράφησης και έκδοση παραπεμπτικών

Κλινική εξέταση παιδιών και ενηλίκων, με χρήση τηλεϊατρικής

Ιατρικές Εξετάσεις

Έλεγχος επιπέδων χοληστερίνης, γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (POC)

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης στο οξυγόνο

Υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος (BMI)

Διενέργεια εξέτασης αιμοσφαιρίνης κοπράνων (self-test)

Έκτακτες Παρεμβάσεις

Αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων και αναγκών δημόσιας υγείας (π.χ. επιπτώσεις κακοκαιρίας Daniel)

Παρέμβαση σε κρίσεις

Επιδημιολογική επιτήρηση

Προαγωγή Υγείας και Πρόληψη

Συμβουλευτική για προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου (μαστού, προστάτη, πνεύμονα, παχέος εντέρου)

Προληπτικός έλεγχος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας

Συμβουλευτική για διακοπή καπνίσματος και προαγωγή σωματικής άσκησης

Ενημέρωση και προώθηση δωρεάς αίματος

Εκτίμηση κινδύνου πτώσεων ηλικιωμένων κατά κατ’ οίκον επίσκεψη

Test Ταχείας Ανίχνευσης και Εμβολιασμοί

Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων με ενημέρωση του Μητρώου Εμβολιασμών

Γρήγοροι έλεγχοι αντιγόνου για COVID-19, γρίπη και στρεπτόκοκκο

Ενίσχυση Προγραμμάτων Προληπτικών Εξετάσεων

Καρδιαγγειακών νοσημάτων

Καρκίνου του παχέος εντέρου

Καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τόσο σε σταθερά σημεία όσο και κατ’ οίκον για άτομα με δυσκολία στη μετακίνηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κατ’ οίκον επισκέψεις στα αστικά κέντρα.

1135: Η τηλεφωνική γραμμή για ραντεβού στις ΚΟΜΥ

Οι πολίτες μπορούν πλέον να έρχονται σε επαφή με τον ΕΟΔΥ μέσω τηλεφωνικής γραμμής 1135, προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους τόσο για κατ’ οίκον

επισκέψεις όσο και για εξετάσεις σε σταθερά σημεία

Απαντά εξειδικευμένο προσωπικό των ΚΟΜΥ. Η τηλεφωνική γραμμή είναι ήδη διαθέσιμη και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 08.00 έως τις 16:00 ενώ το επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμη και η νέα πλατφόρμα των ΚΟΜΥ που θα αποτελέσει διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



