Τα τσάγια δεν είναι απλώς μια ζεστή απόλαυση, αλλά ένας φυσικός τρόπος να φροντίσετε το πεπτικό σας σύστημα.

Φούσκωμα, αέρια, δυσφορία μετά το φαγητό – τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να χαλάσουν εύκολα τη μέρα σας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, εκτός από μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και υγρά, ορισμένα τσάγια μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοι για την υγεία του εντέρου.

Από την αρχαιότητα, διάφοροι πολιτισμοί χρησιμοποιούν βότανα για να καταπραΰνουν το στομάχι. Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι αρκετά από αυτά περιέχουν φυσικές ενώσεις που βοηθούν στη χαλάρωση των μυών του εντέρου, στη μείωση της φλεγμονής και στην ανακούφιση της δυσπεψίας.

Τα καλύτερα τσάγια για την πέψη

1. Τσάι τζίντζερ – Ο πρωταγωνιστής της χώνεψης

Το τζίντζερ είναι γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, χάρη στην ουσία τζιντζερόλη. Μελέτες δείχνουν ότι βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας και επιταχύνει τη γαστρική κένωση, διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία του στομάχου.

Πώς να το απολαύσετε: μουλιάστε φρέσκες φέτες τζίντζερ σε ζεστό νερό για 5–10 λεπτά ή επιλέξτε έτοιμα φακελάκια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Τσάι μέντας – Το φυσικό χαλαρωτικό του εντέρου

Η μενθόλη της μέντας έχει αντισπασμωδική δράση που βοηθά στη μείωση των αερίων, του φουσκώματος και των κράμπων. Είναι ιδανικό για όσους πάσχουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ).

Προσοχή: Αν έχετε παλινδρόμηση, η μέντα μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

3. Τσάι χαμομηλιού – Για ήρεμο στομάχι και νου

Το χαμομήλι δεν βοηθά μόνο στη χαλάρωση πριν τον ύπνο, αλλά και στη μείωση των εντερικών σπασμών και της φλεγμονής. Αν τα πεπτικά σας προβλήματα σχετίζονται με άγχος, ένα φλιτζάνι πριν τον ύπνο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και για το στομάχι και για το μυαλό.

4. Τσάι μάραθου – Αντίο στο φούσκωμα

Ο μάραθος περιέχει ενώσεις που βοηθούν τους μυς του πεπτικού συστήματος να χαλαρώσουν, διευκολύνοντας την αποβολή των αερίων. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγή χολής, διευκολύνοντας τη διάσπαση των λιπών. Έχει ευχάριστη, ελαφρώς γλυκιά γεύση που θυμίζει γλυκόριζα.

5. Πράσινο τσάι – Ο πολυτάλαντος σύμμαχος

Εκτός από την ευεργετική του επίδραση στον εγκέφαλο, το πράσινο τσάι βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των καλών βακτηρίων του εντέρου και περιορίζει τα βλαβερά, όπως το H. pylori, που σχετίζεται με έλκη στομάχου.

Περιέχει καφεΐνη, οπότε είναι προτιμότερο να το καταναλώνετε νωρίς μέσα στη μέρα.

Ένα έως τρία φλιτζάνια την ημέρα είναι αρκετά για τους περισσότερους. Μπορείτε να το απολαμβάνετε μετά τα γεύματα, το απόγευμα για χαλάρωση ή πριν τον ύπνο – ανάλογα με το είδος του τσαγιού.

Πιθανές παρενέργειες