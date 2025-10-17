Η όσφρηση δεν αφορά μόνο την απόλαυση ενός γεύματος ή μιας βόλτας στον κήπο· μας ειδοποιεί και για κινδύνους, όπως διαρροές αερίου ή τρόφιμα που δεν πρέπει να καταναλωθούν.

Οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 εξακολουθούν να γίνονται αισθητές παγκοσμίως, αλλά κάποιες είναι πιο εμφανείς από άλλες.

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μπορεί να έχει χάσει την αίσθηση της όσφρησης μετά από μόλυνση με COVID-19, χωρίς καν να το έχει συνειδητοποιήσει.

Είναι γνωστό ότι η COVID-19 μπορεί να προκαλέσει ολική (ανοσμία) ή μερική απώλεια της όσφρησης (υποσμία). Αυτό συμβαίνει συχνά και με άλλες ιώσεις, καθώς οι ιοί επηρεάζουν διάφορα κύτταρα και υποδοχείς στις ρινικές διόδους. Με την ίαση, η όσφρηση συνήθως επανέρχεται, αλλά όχι πάντα.

Οι ερευνητές στις ΗΠΑ θέλησαν να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις μακροχρόνιες συνέπειες της COVID-19 στην ικανότητά μας για όσφρηση.

Διεξήγαγαν τεστ όσφρησης σε 2.956 εθελοντές με ιστορικό COVID-19 και σε 569 που δεν είχαν μολυνθεί. Κατά μέσο όρο, τα τεστ πραγματοποιήθηκαν 671 ημέρες μετά την αρχική διάγνωση COVID-19 στους συμμετέχοντες.

Από την ομάδα με COVID-19, 1.393 πίστευαν ότι είχαν προβλήματα όσφρησης, και τα τεστ επιβεβαίωσαν περίπου το 80% αυτών. Εντυπωσιακά, οι άλλοι 1.563 δεν ανέφεραν κανένα πρόβλημα όσφρησης, αλλά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 66% τους υπέφεραν από υποσμία ή ανοσμία μετά τη μόλυνσή τους.

«Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν ότι όσοι έχουν ιστορικό COVID-19 μπορεί να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για μειωμένη όσφρηση, ένα ζήτημα που ήδη υποεκτιμάται στον γενικό πληθυσμό», λέει η γενική ιατρός Leora Horwitz από τη Σχολή Ιατρικής Grossman του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης.

Από όσους δεν είχαν ιστορικό COVID-19, το 60% εμφάνισε ελλείψεις στην όσφρηση, ποσοστό ασυνήθιστα υψηλό - πιθανώς επειδή η νόσηση υποαναφέρεται. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να είχαν μολυνθεί χωρίς να το συνειδητοποιήσουν.

Αν τα μοτίβα αυτά επεκταθούν στον παγκόσμιο πληθυσμό, εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν υποσμία χωρίς να το γνωρίζουν.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η αιτία που τόσοι άνθρωποι με απώλεια όσφρησης σχετιζόμενη με COVID-19 δεν την έχουν αντιληφθεί παραμένει ασαφής. Ίσως να υπάρχει και βλάβη στον εγκέφαλο που περιορίζει την αυτοαντίληψη των αισθήσεων.

Η απώλεια όσφρησης έχει συσχετιστεί και με άλλες καταστάσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, ενώ η όσφρηση και η γνωστική λειτουργία φαίνεται να συνδέονται στενά. Η COVID-19 επηρεάζει και τα δύο.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι περισσότερα μέτρα μπορούν να ληφθούν για την κατανόηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων και την επαναφορά της όσφρησης που έχει πληγεί από μόλυνση.

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάζουν την απώλεια όσφρησης ως μέρος της ρουτίνας φροντίδας μετά την COVID-19», λέει η Horwitz. «Ακόμα κι αν οι ασθενείς δεν το παρατηρήσουν άμεσα, η μειωμένη όσφρηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική και ψυχική τους υγεία.»

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.