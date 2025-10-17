Ξεκινούν από το τέλος του μήνα τα SMS για δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία.

Από το τέλος του μήνα να θέσει σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο προβλέπει δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας για όσους πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια.

Η δράση από του αρμόδιο υπουργείο στοχεύει στην υποστήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βάρους, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων που έχει η παχυσαρκία στην υγεία.

Δικαιούχοι στο νέο αυτό πρόγραμμα θα είναι όσοι έχουν:

Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από 37 έως 40, εφόσον πάσχουν από κάποια συννοσηρότητα (όπως υπέρταση, διαβήτη ή καρδιαγγειακά προβλήματα),

ΔΜΣ άνω του 40, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν άλλες παθήσεις.

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου εξετάζει ποια σκευάσματα θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Οι πολίτες που έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικούς ελέγχους για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν ΔΜΣ άνω του 37, θα ενημερωθούν με SMS για την έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού. Έπειτα, θα μπορούν να επισκεφθούν ενδοκρινολόγο ή παθολόγο/γενικό ιατρό προκειμένου να ξεκινήσουν τη θεραπεία.

Η διάρκεια παρακολούθησης κάθε συμμετέχοντα θα είναι 12 μήνες και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον έξι συνεδρίες με διατροφολόγο, ώστε να λάβουν καθοδήγηση για πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και ενσωμάτωση φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά τους. Όσοι δεν τηρήσουν αυτήν την προϋπόθεση, θα αποκλείονται από το πρόγραμμα.