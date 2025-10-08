Νέα έρευνα δείχνει ότι τα αναψυκτικά διαίτης μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνα από τα κανονικά.

Μπορεί ένα κουτάκι αναψυκτικού την ημέρα να βλάψει σοβαρά το συκώτι σας; Νέα επιστημονικά ευρήματα υποστηρίζουν πως ναι — και μάλιστα, τα αναψυκτικά διαίτης ίσως κρύβουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Έρευνα από το Πρώτο Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Soochow στην Κίνα διαπίστωσε ότι η κατανάλωση λιγότερων από 250 γραμμαρίων αναψυκτικού ημερησίως — λιγότερο δηλαδή από ένα τυπικό κουτάκι — μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης στεατωτικής ηπατικής νόσου που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD) έως και 60%.

Τα αποτελέσματα, όπως αναφέρει το People, παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα UEG, ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στην υγεία του πεπτικού συστήματος, που διοργανώνει ο οργανισμός United European Gastroenterology.

Τα «διαίτης» ποτά δεν είναι αθώα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ζαχαρούχα ποτά (SSBs) αύξησαν τον κίνδυνο MASLD κατά περίπου 50%, ενώ τα ποτά χαμηλής ή μηδενικής ζάχαρης (LNSSBs) — δηλαδή τα αναψυκτικά διαίτης — συσχετίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, έως 60%.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά συνδέονται στην πραγματικότητα με υψηλότερο κίνδυνο MASLD, ακόμη και σε μέτρια επίπεδα κατανάλωσης, όπως ένα μόνο κουτάκι την ημέρα», δήλωσε ο Lihe Liu, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και μεταπτυχιακός φοιτητής γαστρεντερολογίας.

Ο Liu τόνισε ότι τα ευρήματα «αμφισβητούν την κοινή αντίληψη πως τα αναψυκτικά διαίτης είναι ακίνδυνα» και υπογραμμίζουν την ανάγκη να επανεξεταστεί ο ρόλος τους στη διατροφή, ιδιαίτερα καθώς η MASLD εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Πώς τα αναψυκτικά επηρεάζουν το ήπαρ

Η συσσώρευση λίπους στο ήπαρ μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, ουλώδη ιστό και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου ή κίρρωσης, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η οποία αναφέρει ότι η ασθένεια αυτή μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής.

Ο Liu εξήγησε ότι τα ζαχαρούχα ποτά «προκαλούν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα, συμβάλλουν στην αύξηση βάρους και ανεβάζουν τα επίπεδα ουρικού οξέος», όλα παράγοντες που ευνοούν τη συσσώρευση λίπους στο συκώτι.

Όσο για τα τεχνητά γλυκαντικά, φαίνεται ότι «αλλοιώνουν το μικροβίωμα του εντέρου, διαταράσσουν το αίσθημα κορεσμού και ενδέχεται να προκαλούν αυξημένη επιθυμία για γλυκά — ακόμη και να διεγείρουν την παραγωγή ινσουλίνης».

Το νερό, η καλύτερη επιλογή

Η ίδια μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος MASLD μειώνεται σημαντικά όταν αντικαθίστανται τα αναψυκτικά με νερό:

Κατά 12,8% εάν αντικατασταθεί ένα ζαχαρούχο ποτό με νερό.

Κατά 15,2% εάν αντικατασταθεί ένα τεχνητά γλυκανμένο ποτό.

«Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να περιοριστούν τόσο τα ζαχαρούχα όσο και τα τεχνητά γλυκανμένα ποτά», υπογράμμισε ο Liu. «Το νερό παραμένει η καλύτερη λύση — ενυδατώνει, δεν επιβαρύνει τον μεταβολισμό και βοηθά στην πρόληψη της συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ».