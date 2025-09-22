Κάποιοι προτιμούν να κάνουν ντους το πρωί, άλλοι το βράδυ. Ποιος το κάνει με τον «σωστό» τρόπο;

Εσείς κάνετε ντους το πρωί ή το βράδυ; Ή μήπως είστε σαν αυτό το 34% των Αμερικανών που δεν κάνει καθημερινά ντους.

Όποια και αν είναι η επιλογή σας, μπορεί να αναρωτιέστε τι αντίκτυπο έχει στην υγεία σας.

Για πολλούς από εμάς, μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να μπαίνουμε στο ντους. Οι υποστηρικτές του πρωινού ντους υποστηρίζουν ότι τα 10 λεπτά κάτω από το ζεστό νερό τους ξυπνούν και τους κάνουν να νιώθουν φρέσκοι και έτοιμοι να ξεκινήσουν την ημέρα. Ωστόσο, όσοι προτιμούν το ντους πριν τον ύπνο λένε ότι αυτό τους βοηθά να καθαρίσουν τη βρωμιά της ημέρας πριν ξαπλώσουν και απολαύσουν έναν χαλαρωτικό ύπνο.

Τι λέει η επιστήμη;

Το ντους βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς, του ιδρώτα και του λίπους από το δέρμα μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συσσωρεύονται επίσης ρύποι, σκόνη και γύρη από το περιβάλλον. Αν δεν κάνετε ντους πριν τον ύπνο, όλα αυτά καταλήγουν στα σεντόνια και τα μαξιλάρια σας.

Το δέρμα μας φιλοξενεί επίσης μεγάλο μικροβιακό πληθυσμό. Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του δέρματος υπάρχουν 10.000 έως 1 εκατομμύριο βακτήρια που τρέφονται από τα έλαια των ιδρωτοποιών αδένων. Ο ιδρώτας από μόνος του δεν μυρίζει, αλλά οι θειούχες ενώσεις που παράγουν βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος σίγουρα μυρίζουν.

Έτσι, το ντους πριν τον ύπνο μπορεί να φαίνεται πιο υγιεινή επιλογή. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πιο πολύπλοκη.

«Αν κάνετε ντους το βράδυ, πάτε στο κρεβάτι καθαροί, αλλά θα ιδρώσετε κατά τη διάρκεια της νύχτας», λέει η Primrose Freestone, μικροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Ακόμα κι όταν κάνει κρύο, ένα άτομο μπορεί να ιδρώσει μέχρι μισό λίτρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και να αποβάλλει πάνω από 50.000 κύτταρα δέρματος.

Τα οφέλη του ντους το βράδυ ισχύουν μόνο αν πλένετε τακτικά τα σεντόνια σας. Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε παπλώματα, σεντόνια και μαξιλάρια για εβδομάδες, ενώ η συσσώρευση ακάρεων και μυκήτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε άτομα με σοβαρό άσθμα.

Αντίστοιχα, το πρωινό ντους απομακρύνει τον ιδρώτα και τα μικρόβια που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε την ημέρα πιο φρέσκοι και καθαροί.

Όπως λέει η Holly Wilkinson, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Hull: «Πιθανώς είναι πιο σημαντικό να καθαρίζετε τα σεντόνια σας παρά να κάνετε ντους το βράδυ. Αν πηγαίνετε στο κρεβάτι καθαροί αλλά τα σεντόνια μένουν βρώμικα για ένα μήνα, θα συσσωρευτούν βακτήρια, σκόνη και ακάρεα».

Οφέλη στον ύπνο

Μερικοί υποστηρικτές του ντους το βράδυ λένε ότι τους βοηθά να κοιμηθούν καλύτερα. Υπάρχει κάποια επιστημονική στήριξη σε αυτό: μια μετα-ανάλυση που συνέκρινε 13 μελέτες έδειξε ότι ένα 10λεπτο ζεστό ντους ή μπάνιο μία έως δύο ώρες πριν τον ύπνο μειώνει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πριν από την πτώση της πιθανόν λειτουργεί ως σήμα στον κιρκαδικό ρυθμό για να προετοιμαστεί το σώμα για ύπνο, αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Συμπέρασμα

Η Freestone προτιμά το πρωινό ντους, καθώς καθαρίζει τα μικρόβια και τον ιδρώτα που μαζεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η επιλογή πρωί ή βράδυ πιθανότατα δεν έχει μεγάλη επίδραση στην υγεία – περισσότερο έχει να κάνει με το αν προτιμάτε να είστε καθαροί και φρέσκοι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή το βράδυ.

«Αν κάνετε ντους μία φορά την ημέρα, μάλλον δεν έχει μεγάλη σημασία ποια ώρα», λέει η Wilkinson.

Αρκεί να πλένετε τα βασικά σημεία του σώματος, ενώ ένα ντους ή μπάνιο δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετό για τη διατήρηση της υγιεινής.

«Εξαρτάται και από το είδος της δουλειάς σας. Για παράδειγμα, αν είστε αγρότης, μάλλον θα θέλετε να κάνετε ντους όταν γυρνάτε στο σπίτι το βράδυ, αλλά συνολικά η καθαριότητα του κρεβατιού είναι πιθανώς πιο σημαντική», προσθέτει η Wilkinson.

Πηγή: BBC