Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα αεροθεραπείας στον ΕΟΠΥΥ ύψους 200 ευρώ.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα αεροθεραπείας 200 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτος.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου.

Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους δικαιούχους με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση, ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση.

Επίσης χορηγείται σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (και βρίσκονται σε χρόνια αιμοκάθαρση/περιτοναϊκή διήθηση) καθώς και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς, για το χρονικό διάστημα 1/6 ως 31/8 κάθε έτους.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα εξής:

- ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα, και

- δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα 1/6-31/8.

β) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, από Νοσοκομείο Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα ή από Κέντρο Υγείας ή από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Για τους μεταμοσχευμένους αρκεί μόνο η προσκόμιση του ΚΕΠΑ, εφόσον από αυτή προκύπτει σαφώς το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης.

γ) Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Τα αιτήματα δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου 2026, είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ, είτε ηλεκτρονικά μέσω ΦΑΥ.

Δείτε την εγκύκλιο