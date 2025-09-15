Κάνετε περπάτημα μόνο κάθε Σαββατοκύριακο; Οι ειδικοί προτείνουν 5 ημέρες την εβδομάδα.

Το περπάτημα είναι ένας βολικός τρόπος άσκησης. Δεν χρειάζεσαι εξειδικευμένο εξοπλισμό και μπορείς να περπατήσεις οπουδήποτε. Επίσης, κάνει πολύ καλό στην καρδιά.

«Το τακτικό περπάτημα έχει πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης και η διατήρηση υγιούς βάρους», λέει η Δρ Karishma Patwa, MD, καρδιολόγος στο Manhattan Cardiology στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, το πόσο περπατάτε μπορεί να επηρεάσει το κατά πόσο βιώνετε αυτά τα οφέλη. Όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική άσκηση, συνιστάται οι ενήλικες να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια δραστηριότητα την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας ή έναν συνδυασμό. Ωστόσο, το να καλύψετε τον προτεινόμενο χρόνο σε δύο ημέρες ή να τον κατανείμετε σε μια εβδομάδα είναι εξίσου ωφέλιμο;

Ειδικοί εξηγούν το λάθος που μπορεί να κάνετε στο περπάτημα και το οποίο μπορεί να βλάψει την καρδιά σας.

Τα οφέλη του περπατήματος για την υγεία της καρδιάς

«Το περπάτημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οφελών για την υγεία της καρδιάς», λέει ο Δρ Christopher Scuderi, DO, οικογενειακός γιατρός στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Αυτά περιλαμβάνουν:

Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Βελτίωση της χοληστερόλης

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της καρδιάς

Ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα

Διαχείριση του βάρους

Πέρα από την υγεία της καρδιάς, ο Δρ. Scuderi τονίζει ότι το περπάτημα ωφελεί επίσης τη διάθεσή σας, βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Το λάθος στο περπάτημα

Πολλοί δεν βρίσκουν χρόνο για περπάτημα τις καθημερινές και το κάνουν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αρκεί, όμως, αυτός ο χρόνος για τη διατήρηση της καλής υγείας; «Το περπάτημα μόνο τα Σαββατοκύριακα είναι σίγουρα καλύτερο από το να μην κάνετε τίποτα και προσφέρει ουσιαστικά οφέλη», λέει ο Δρ Scuderi.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένης της καλής αρτηριακής πίεσης, των σωστών επιπέδων χοληστερόλης και του ελέγχου της γλυκόζης, είναι «πιο έντονα με συνεπή, καθημερινή δραστηριότητα», εξηγεί.

Παρόλα αυτά, «κάθε σωματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη», αναφέρει η Δρ Patwa. «Κάθε κίνηση μετράει και είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση», προσθέτει ο Δρ. Scuderi. Ακόμα και περιστασιακά περπάτημα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ψυχική σας ευεξία.

Πόσο πρέπει να περπατάτε για να έχετε υγιή καρδιά;

Καθημερινά, αν είναι δυνατόν, απαντά ο Δρ. Scuderi. προσπαθήστε να περπατάτε 30 λεπτά την ημέρα, τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, προτείνει, και να κινείστε με γρήγορο ρυθμό για να μεγιστοποιήσετε τα καρδιαγγειακά οφέλη.

Με άλλα λόγια, «ο καρδιακός σας ρυθμός θα πρέπει να είναι αυξημένος και να λαχανιάζετε ελαφρώς», τονίζει η Δρ Patwa.

Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να περπατάτε καθημερινά ή για 30 λεπτά. Προσπαθήστε να κάνετε ένα σύντομο περπάτημα 10 λεπτών κάθε μέρα ή μερικούς περιπάτους τριών λεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λέει ο Δρ Scuderi. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και 15 λεπτά ελαφριάς άσκησης την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου.

Η συνέπεια είναι το κλειδί - απλώς βρείτε μια ρουτίνα που να ταιριάζει με το πρόγραμμά σας και την οποία θα τηρήσετε, τονίζουν οι ειδικοί.

Αν δυσκολεύεστε να δημιουργήσετε μια ρουτίνα περπατήματος, κάντε το με έναν φίλο, τονίζουν. «Η σύζυγός μου και εγώ συχνά περπατάμε μαζί τα βράδια μετά τη δουλειά - είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κινηθούμε, να χαλαρώσουμε και να επανασυνδεθούμε», αναφέρει ο Δρ Scuderi. «Έχω επίσης έναν φίλο που μου στέλνει μήνυμα καθημερινά για να πάμε για περπάτημα. Όλοι χρειαζόμαστε υποστήριξη όταν πρόκειται για τη διατήρηση της υγείας».

Τελικά, «όσο περισσότερο μπορείτε να περπατήσετε, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος», καταλήγει ο Δρ Patwa.

Με πληροφορίες από Parade.com