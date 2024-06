Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυξάνονται και οι πιθανότητες για κρίσεις ημικρανίας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών

«Η αλλαγή του καιρού είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες πυροδότησης της ημικρανίας», αναφέρει ο γιατρός Vincent Martin, που διευθύνει το Κέντρο Πονοκέφαλου και Πόνου Προσώπου στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Gardner του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι στο Οχάιο. Ο ίδιος που είναι και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Κεφαλαλγίας παρουσίασε τη σχετική μελέτη στην 66η ετήσια συνάντηση της American Headache Society (Αμερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας) που έλαβε χώρα από 13-16 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η μελέτη εξέτασε αν η χρήση ενός φαρμάκου, του Fremanezumab θα μπορούσε να αποτρέψει τους πονοκεφάλους που προκαλούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας. Το Fremanezumab που παράγεται από την Teva Pharmaceuticals USA. Inc., και πωλείται με την επωνυμία AJOVY, χορηγείται με υποδόρια ένεση και αποτελεί μέρος ενός συνόλου μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα τελευταία 6 χρόνια για τη θεραπεία της ημικρανίας. Αυτή η κατηγορία φαρμάκων μπλοκάρει μια πρωτεΐνη γνωστή ως CGRP (πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης), η οποία είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση του πόνου στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Η ομάδα των ερευνητών από τα University of Cincinnati College of Medicine, Icahn School of Medicine στο Mount Sinai, Errex Inc. και Teva Pharmaceuticals USA. Inc. διασταύρωσαν 71.030 ημερολογιακά αρχεία 660 ασθενών με ημικρανία με τοπικά καιρικά δεδομένα και διαπίστωσαν ότι κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,7 βαθμούς Κελσίου συνοδεύτηκε από 6% αύξηση της εμφάνισης οποιουδήποτε πονοκεφάλου. Ωστόσο, κατά τις χρονικές περιόδους της λήψης του Fremanezumab η συσχέτιση εξαφανίστηκε εντελώς.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που προτείνει ότι οι ειδικές θεραπείες για την ημικρανία που μπλοκάρουν το CGRP μπορεί να θεραπεύσουν πονοκεφάλους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες», λέει ο Fred Cohen, συν-συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο Icahn School of Medicine στο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

Ο Vincent Martin προσθέτει με τη σειρά του ότι εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μελλοντικές μελέτες, αυτή η θεραπεία θα βοηθήσει πολλά άτομα που υποφέρουν από ημικρανία η οποία οφείλεται σε καιρικές συνθήκες.

«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι οι αυξήσεις της θερμοκρασίας ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην εμφάνιση ημικρανίας σε όλες τις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών», λέει ο Martin και συνεχίζει: «Είναι εκπληκτικό, επειδή από όλα τα διαφορετικά καιρικά μοτίβα που συμβαίνουν σε ολόκληρη τη χώρα μπορέσαμε να βρούμε ένα που είναι τόσο σημαντικό».

Ο Al Peterlin, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε ως επικεφαλής μετεωρολόγος στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε μια άλλη σκέψη: «Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πίστευε ότι ο καιρός και η ιατρική συνδέονται στενά. Μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα, αποδεικνύουμε ότι ο καιρός έχει μεγάλη σημασία για την ανθρώπινη υγεία».