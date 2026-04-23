Επαγγελματικές μετρήσεις άσκησης και υγείας για κορυφαίες επιδόσεις.

Η Huawei φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο HUAWEI WATCH GT Runner 2, ένα smartwatch σχεδιασμένο για δρομείς και εκείνους που αγαπούν το τρέξιμο και θέλουν να προπονούνται πιο έξυπνα, να τρέχουν πιο αποδοτικά και να βελτιώνουν πραγματικά τις επιδόσεις τους.

Μετά από πέντε χρόνια εξέλιξης, η εταιρεία επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία του επαγγελματικού running ρολογιού με το νέο Runner 2, το οποίο δεν είναι απλώς ένα ακόμη wearable, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργαλείο προπόνησης που μεταφέρει την εμπειρία του επαγγελματικού running στον καρπό κάθε χρήστη που επιδιώκει κορυφαίες επιδόσεις.

Ακρίβεια που κάνει τη διαφορά

Με την προηγμένη αρχιτεκτονική κεραίας (3D floating antenna) και τον έξυπνο αλγόριθμο εντοπισμού, το WATCH GT Runner 2 προσφέρει εξαιρετικά ακριβή καταγραφή διαδρομής και εντοπισμού θέσης, ρυθμού και απόστασης, ακόμη και σε δύσκολα αστικά περιβάλλοντα όπως πόλεις με ψηλά κτίρια ή tunnels.

Μετρήσεις Επαγγελματικού επιπέδου



Η συνδημιουργία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge αποτελεί την καρδιά αυτής της καινοτομίας. Η Huawei αξιοποίησε την αξεπέραστη εμπειρία του Kipchoge και της ομάδας dsm-firmenich για να προσφέρει στον χρήστη προηγμένα εργαλεία όπως ακριβή έλεγχο έντασης (Running Power), Ανίχνευση γαλακτικού οξέος (lactate threshold) σε πραγματικό χρόνο, αξιολόγηση απόδοσης (Running Ability Index). Το αποτέλεσμα είναι μια συσκευή που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την ελίτ αθλητική τεχνογνωσία, επιτρέποντας στον χρήστη να προσεγγίσει την προπόνηση με επιστημονική ακρίβεια. Με απλά λόγια: δεν τρέχεις “με το ένστικτο”, αλλά με δεδομένα.

Η νέα έξυπνη λειτουργία μαραθωνίου λειτουργεί ως προσωπικός προπονητής στον καρπό που σε καθοδηγεί σε κάθε στάδιο. Ένα πλήρες σύστημα που καλύπτει όλη τη διαδρομή, σε κάθε στάδιο, με προετοιμασία πριν τον αγώνα, καθοδήγηση ρυθμού σε πραγματικό χρόνο, smart υπενθυμίσεις ενυδάτωσης και ανάλυση μετά τον τερματισμό.

Ελαφρύ και άνετο



Ο σχεδιασμός του ρολογιού υπηρετεί την άνεση χωρίς συμβιβασμό στην αισθητική. Με βάρος μόλις 43,5g και σώμα από τιτάνιο αεροδιαστημικής ποιότητας, το Runner 2 είναι ένα από τα πιο ελαφριά και άνετα ρολόγια της κατηγορίας του, ιδανικό για πολύωρη χρήση χωρίς ενοχλήσεις. Η μπαταρία του εξασφαλίζει αυτονομία έως και δύο εβδομάδες, ενώ η πλήρης συμβατότητα με λογισμικό Android και iOS καθιστά την κορυφαία τεχνολογία προσβάσιμη σε κάθε χρήστη.

Καθημερινή ευκολία ακόμη και χωρίς το κινητό

Με υποστήριξη Curve Pay για ανέπαφες πληρωμές, το WATCH GT Runner 2 μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ψηφιακό πορτοφόλι για να μην χάνεις την επαφή με τα οικονομικά σου ακόμη και στην προπόνηση. Η ασφαλής λειτουργία tap-to-pay σου επιτρέπει να αφήσεις πίσω κινητό και πορτοφόλι, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινότητα και με ασφάλεια, καθώς ανιχνεύεται τυχόν αφαίρεση από τον καρπό.

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 23 Απριλίου 2026 με δώρο τα FreeBuds SE 4 στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή στα επαγγελματικά smart wearables και χαρίστε στον εαυτό σας ένα εργαλείο που θα σας συνοδεύει σε κάθε διαδρομή!





