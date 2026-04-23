Ο εξοπλισμός του Metropolitan General με τα ψηφιακά συστήματα τεχνολογίας αιχμής, βοηθά στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που εμπιστεύονται την Κλινική.

Τη Δευτέρα 20/4/2026 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Μetropolitan General Χολαργού, από τον Διευθυντή της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής κ. Βασίλειο Βερναρδάκη, ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια προσπέλαση, με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Rosa.

Ο συνδυασμός της ατραυματικής τεχνικής Αmis με τη χρήση των βέλτιστων εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και το ρομποτικό σύστημα Rosa, εξασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση της χειρουργικής επέμβασης και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τον ασθενή. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις επεμβάσεις με επιτυχία και η μετεγχειρητική πορεία είναι άριστη.







Σύστημα Rosa: Ρομποτική υποβοήθηση αρθροπλαστικών

Tο υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης αρθροπλαστικών Rosa που διαθέτει το Metropolitan General, με το εξαιρετικά λεπτομερές και ευέλικτο λογισμικό, βοηθά τον χειρουργό στη βέλτιστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με απόλυτη ακρίβεια. Η παρακολούθηση των δεδομένων της ανατομίας του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time), παρέχει το κατάλληλο feedback στον ιατρό και παράλληλα βοηθά στην επίτευξη εξατομικευμένης ρύθμισης με βάση τις ανάγκες του. Η λεπτομερής χειρουργική τεχνική που προσφέρει το σύστημα Rosa βοηθά στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και την ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ο εξοπλισμός του Metropolitan General με τα ψηφιακά συστήματα τεχνολογίας αιχμής, βοηθά στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που εμπιστεύονται την Κλινική.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξασφαλίζεται από τον συνδυασμό δυναμικής επενδυτικής πολιτικής από την πλευρά της Διοίκησης, συνεχιζόμενη εκπαίδευση από το νοσηλευτικό προσωπικό και καινοτομία στη χρήση νέας τεχνολογίας, όπως τα ρομποτικά συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Την ομάδα της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής για την επιτυχημένη έκβαση της επέμβασης αποτέλεσαν οι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί: Βασίλειος. Βερναρδάκης, Δημήτριος Μαντζιάρας, Στέργιος Λάλλος, Γεώργιος Φλεβαράκης, Γεώργιος Τσακούμης, και Αναστασία Ντόγκα, Φυσίατρος. Αναισθησιολόγοι: Χρήστος Καβαλλιεράτος, Ίρις Κωσταρά, Πελαγία Τσομπανάκη, Προϊστάμενος χειρουργείου: Ζήσης Δημόκας