H νέα εφαρμογή που έχει κατακλύσει την Κίνα. Ανθρωποι που ζουν μόνοι επιβεβαιώνουν κάθε δύο ημέρες ότι είναι.... ζωντανοί.

Φέρει την ονομασία «Are you dead?» («Είσαι Νεκρός;») και η ιδέα είναι απλή. Ο χρήστης πρέπει να κάνει check in κάθε δύο ημέρες για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός. Εάν δεν το κάνει, η εφαρμογή θα επικοινωνήσει με την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει ο χρήστης και ενημερώσει ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα.

Η εφαρμογή ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και η χρήση της έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς νέους, που ζουν μόνοι σε κινεζικές πόλεις, να κατεβάζουν μαζικά το app. Το αυξημένο ενδιαφέρον έχει κάνει τη συγκεκριμένη εφαρμογή την πιο δημοφιλή (επί πληρωμή) στη χώρα.

Σύμφωνα με ερευνητικά ιδρύματα, μπορεί να υπάρχουν έως και 200 ​​εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Κίνα έως το 2030, όπως αναφέρει το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times.

Σε αυτούς τους ανθρώπους στοχεύει το app, που αυτοχαρακτηρίζεται «σύντροφος ασφαλείας» - είτε πρόκειται για έναν μοναχικό υπάλληλο γραφείου είτε για έναν φοιτητή που ζει μακριά από το σπίτι είτε για οποιονδήποτε που επιλέγει να ζει μόνος.

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως και οι εσωστρεφείς, όσοι πάσχουν από κατάθλιψη, οι άνεργοι και όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις», ανέφερε ένας χρήστης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, χωρίς κάποιος να καλέσει για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, αν πέθαινα μόνος, ποιος θα παραλάμβανε τη σορό μου;» ανέφερε ένας άλλος.

«Μπορεί να πεθάνω μόνος και να μην το μάθει κανείς»

Ο Wilson Hou, 38 ετών, ο οποίος ζει περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατέβασε την εφαρμογή.

Εργάζεται στο Πεκίνο. Πηγαίνει στο σπίτι, στη γυναίκα και το παιδί του, δύο φορές την εβδομάδα.

«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι, μπορεί να πεθάνω μόνος και να μην το μάθει κανείς», είπε. «Γι' αυτό κατέβασα την εφαρμογή και όρισα τη μητέρα μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης».

Κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν την όχι και τόσο... χαρούμενη ονομασία της εφαρμογής. Άλλοι ζήτησαν να ονομαστεί «Είσαι καλά;» ή «Πώς είσαι;».

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή, η Moonscape Technologies, ανέφερε ότι λαμβάνει υπόψη την κριτική και εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής της ονομασίας.

Η εφαρμογή, η οποία είναι διεθνώς καταχωρημένη με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, και στις τέσσερις πρώτες θέσεις στην Αυστραλία και την Ισπανία στις επί πληρωμή εφαρμογές κοινής ωφέλειας – πιθανόν λόγω Κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.

Αρχικά κυκλοφόρησε ως δωρεάν εφαρμογή, αλλά πλέον είναι επί πληρωμή – αν και σε χαμηλή τιμή, 8 γουάν (1,15 δολάρια ΗΠΑ).

