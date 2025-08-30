Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Είναι η σοκολάτα του εργαστηρίου η επόμενη μεγάλη τάση;

Είναι η σοκολάτα του εργαστηρίου η επόμενη μεγάλη τάση; Φωτογραφία: Unsplash
Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό που δίνει στη σοκολάτα την υπέροχη γεύση της. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους.

Ποιο είναι το μυστικό για την πιο νόστιμη σοκολάτα; Μάλλον οι κατάλληλοι μικροοργανισμοί.

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες απομόνωσαν μια ομάδα μικροοργανισμών και έφτιαξαν μέσα στο εργαστήριο μια σοκολάτα ανώτερη σε γεύση.

Η σοκολάτα, όπως και το προζύμι ή το γιαούρτι, ξεκινά με τη ζύμωση. Οι αγρότες αποθηκεύουν κόκκους κακάο που έχουν συλλεχθεί από ώριμους λοβούς του φυτού σε ξύλινα κουτιά σε εξωτερικούς χώρους, τους καλύπτουν με φύλλα και τους αφήνουν να ησυχάσουν για μια εβδομάδα. Η ζύμωση ξεκινά από βακτήρια και ζύμες που ζουν στα κουτιά ή στο έδαφος.

Αν τα πράγματα πάνε καλά, οι κόκκοι θα λάβουν ένα καφέ χρώμα και θα μπορούν να αποξηραθούν, να ψηθούν και να σπάσουν. Οι γευστικές νιφάδες στο εσωτερικό τους μετατρέπονται σε λικέρ σοκολάτας που είναι η βάση για γλυκά και ψήσιμο σοκολάτας.

Σε συνεργασία με τρία αγροκτήματα στην Κολομβία, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη διάρκεια μιας βδομάδας, συνέλεξαν πολλές φορές δείγματα κόκκων που είχαν υποστεί ζύμωση σε αγρόκτημα. Το νοτιοαμερικανικό έθνος είναι σημαντικός εξαγωγέας αυτού που είναι γνωστό ως κακάο με ωραία γεύση δηλαδή, του είδους που χρησιμοποιείται στην πιο ακριβή σοκολάτα.

Μέσω μιας γενετικής ανάλυσης, οι επιστήμονες εστίασαν στους εκατοντάδες μικροοργανισμούς που συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια της ζύμωσης. Περιόρισαν τη λίστα σε είδη που ήταν σε θέση να παράγουν χημικές ουσίες που βρίσκονται στην πλήρως ζυμωμένη σοκολάτα και χρησιμοποίησαν μια καλλιέργεια εκκίνησης από εννέα είδη εξ’ αυτών για τη ζύμωση των κόκκων στο εργαστήριο.

«Και να που, είχαν ωραία γεύση κακάο», δήλωσε στη Wall Street Journal ο David Salt, μοριακός βιολόγος φυτών και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Nottingham, ο οποίος συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα.

Το κακάο με την εκλεκτή γεύση έχει φρουτώδεις, καραμελένιες και λουλουδένιες νότες που έχουν πιο περίπλοκη γεύση από το «χύμα κακάο» που καλλιεργείται σε χώρες όπως η Γκάνα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Κακάο.

Μια ομάδα ειδικών γεύσης στο Κέντρο Έρευνας Κακάο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο αξιολόγησε το λικέρ σοκολάτας που παρασκευάστηκε με τους κόκκους που είχαν υποστεί ζύμωση στο εργαστήριο και διαπίστωσε ότι οι καλλιέργειες από δύο αγροκτήματα είχαν λουλουδάτες και φρουτώδεις γεύσεις παρόμοιες με τις ποικιλίες με εκλεκτή γεύση που βρίσκονται στη Μαδαγασκάρη.

Η σοκολάτα οφείλει τη γεύση της εν μέρει στο terroir της, στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και κυρίως στο έδαφος όπου καλλιεργείται, και άλλα εργαστήρια έχουν δείξει πώς τα προϊόντα κακάο από διαφορετικές τοποθεσίες έχουν διαφορετικές ομάδες μικροοργανισμών. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βασικοί μικροοργανισμοί απομονώνονται και αναπαράγεται ο ρόλος τους.

«Κανείς μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει με αντίστροφη μηχανική και δεν έχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη κουλτούρα εκκίνησης», δήλωσε ο Πάμπλο Κρουζ-Μοράλες, βιοχημικός μηχανικός στο Κέντρο Βιοβιωσιμότητας του Ιδρύματος Novo Nordisk στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, ο οποίος δεν συμμετείχε στο έργο.

Η σημαντική ανακάλυψη, την οποία οι ερευνητές περιέγραψαν στο περιοδικό Nature Microbiology αυτόν τον μήνα, θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες να τυποποιήσουν τη φυσική διαδικασία ζύμωσης και να παραγάγουν υψηλής ποιότητας σοκολάτα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Η Δανία καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα

Η Δανία καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα

Διεθνή
Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Υγεία
Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν τρώτε μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν τρώτε μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα

Υγεία
Αυτό είναι το όφελος της σοκολάτας που δε γνωρίζαμε

Αυτό είναι το όφελος της σοκολάτας που δε γνωρίζαμε

Υγεία

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr