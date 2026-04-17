Θέλουν σύγκληση της «γαλάζιας» Κ.Ο. πριν από τις άρσεις ασυλίας- Ζητούν διαβεβαιώσεις για τα ψηφοδέλτια- Πετούν το ..γάντι στο Μαξίμου.

Άκουσαν τον πρωθυπουργό μέτρησαν τις λέξεις του και αποφάσισαν να ξεκινήσουν «αντάρτικο» . Ο λόγος για εκείνους τους «γαλάζιους» βουλευτές που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την «κάλυψη» που τους προσέφερε ο Κ. Μητσοτάκης από το βήμα της βουλής. Η πρώτη επαναστατική δράση των 30 και πλέον δυσαρεστημένων «γαλάζιων» βουλευτών ήδη σχεδιάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε.

Ζητούν σύγκληση της «γαλάζιας» Κ.Ο. πριν από τις άρσεις ασυλίας των «13»

Ζητούν η συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ. να ορισθεί πριν από τις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια για την οριστική άρση ασυλιών των 13 εμπλεκομένων βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόφαση που θα τους οδηγήσει απευθείας στην δικαιοσύνη.

Την ώρα που έχει, ήδη, βγει «ημερήσια διάταξη» με την σύμφωνη γνώμη του Μαξίμου στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: Να ψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Ν.Δ. στις 22 Απριλίου και να συνεδριάσει η Κ.Ο. στις 30 Απριλίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά.

«Ή θα μεταφερθούν οι ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας μετά τις 30 Απριλίου ή θα φέρουν την συνεδρίαση της Κ.Ο. πριν από την Τετάρτη» λένε «γαλάζιοι» βουλευτές θέτοντας επί της ουσίας ζήτημα άρσεων.

Θέλουν ενημέρωση από τους 13 εμπλεκόμενους και ψήφο κατά συνείδηση

Οι βουλευτές εκμεταλλεύονται το θολό τοπίο που έχει αφήσει επίτηδες η κυβέρνηση για να τους «χρυσώσει» το χάπι σε σχέση με τις ασυλίες. ..Με τον πρωθυπουργό να προτάσσει την άρση ασυλίας και για τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει για «ψήφο κατά συνείδηση» χωρίς την απειλή διαγραφών.

«Ζητάμε να έρθουν και οι 13 εμπλεκόμενοι βουλευτές στην Κ.Ο. και να τοποθετηθούν. Και εμείς να πάρουμε το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε για κάθε συνάδελφο χωριστά με βάση την συνείδηση μας» τονίζουν.

Ο αντίλογος κυβερνητικών στελεχών υπέρ της οριζόντιας μεταχείρισης

Όπως είναι φυσικό ο πονοκέφαλος μεμιάς μεταφέρθηκε από τους βουλευτές στο κυβερνητικό επιτελείο. «Μα αν καταψηφίσουν κάποιες άρσεις και υπερψηφίσουν κάποιες άλλες θα είναι σαν να καταδικάζουν κάποιους συναδέλφους τους και να αθωώνουν άλλους. Γι’ αυτό προτάχθηκε και από τον πρωθυπουργό η οριζόντια αντιμετώπιση» ανταπαντούν κυβερνητικοί παράγοντες με το εσωκομματικό πανηγύρι να έχει μόλις αρχίσει.

Διότι πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα των γαλάζιων βουλευτών κρύβεται η έντονη δυσφορία τους για την μεταχείριση τους από το Μαξίμου.

Το «άδειασμα» ή την «στήριξη» τους κατά όπως βολεύει την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης.

Συμβιβασμός μόνο αν δεν κοπούν από τα ψηφοδέλτια

Ακόμη κι αν στο τέλος – λένε οι συγκεκριμένοι βουλευτές- δεχθούν να υπερψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους απαιτούν αυτό να γίνει συντεταγμένα. Με πολιτικά επιχειρήματα και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις εκ μέρους του πρωθυπουργού.

«Θέλουμε εξηγήσεις για όλες τις υποθέσεις. Επίσης πρέπει να γίνει συζήτηση και να ξέρουμε ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης από εδώ και πέρα. Αν για παράδειγμα έρθουν κι άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητηθούν οι άρσεις ασυλίας για ακόμη 50 βουλευτές της Ν.Δ., θα συναινέσουμε ή θα τις απορρίψουμε; Ή θα είμαστε όμηροι και οι 156 βουλευτές μέχρι τις εκλογές;» ρωτούν και εξηγούνται: «Πολύ ευχαρίστως να υπερψηφίσουμε όλες τις άρσεις αν ο πρωθυπουργός μας εξηγήσει γιατί αυτό είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα μας διαβεβαιώσει ότι όταν έρθουν οι εκλογές θα είμαστε όλοι στα ψηφοδέλτια ακόμη κι οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει».

Προφανώς η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών είναι μεγάλη αφού ξέρουν υπάρχει η προοπτική των εκλογών το Φθινόπωρο με όλες τις υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένουν ορθάνοικτες...

Θα στέλνουν τα ρουσφέτια στους εξωκοινοβουλευτικούς...

Και έπεται συνέχεια. Γαλάζιοι βουλευτές αξιώνουν πλέον την ουσιαστική σύγκληση των κοινοβουλευτικών και κομματικών οργάνων.

«Απαιτείται να γίνει πολιτική συζήτηση. Θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουμε. Να συνεννοούμαστε. Όχι απλά να ακολουθούμε εντολές. Θα μεσολαβούμε πλέον για να διορθώνουμε τα στραβά της διοίκησης ή θα κλείνουμε το τηλέφωνο στους ψηφοφόρους μας επειδή θα κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη φυλακή;» αναρωτιούνται.

«Διότι ανάμεσα στο είμαστε "κλέφτες" και στο "η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να μας καταστρέψει που λέει ο Άδωνις" μεσολαβεί χάος. Με εμάς να είμαστε οι μόνοι κρεμασμένοι στα μανταλάκια»» υποστηρίζουν φανερά ενοχλημένοι.

«Αδειασμένοι» στην υπόθεση Λαζαρίδη

Τώρα υπάρχουν «γαλάζιοι» βουλευτές που βάζουν επιτακτικά πολιτικά ζητήματα βγάζοντας τα απωθημένα πολλών ετών. «Μας φωνάζουν στις τηλεοράσεις και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Ποια είναι η γραμμή μας για τις υποκλοπές; Ποια για τις απευθείας αναθέσεις στη διαφήμιση και στις εταιρίες συμβούλων; Θέλουμε ουσιαστική ενημέρωση» λένε και δηλώνουν «αδειασμένοι» στην υπόθεση Λαζαρίδη. «Επί μία εβδομάδα βγαίναμε και λέγαμε είναι καταπληκτικό το πτυχίο του Μ. Λαζαρίδη. Και τώρα βγαίνει ο ίδιος και ομολογεί ότι δεν είχε το σωστό πτυχίο. Εμείς τι ρόλο παίζουμε;» ξεσπούν.