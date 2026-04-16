«Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται στην κυρία Παπανδρέου γιατί ασκεί την αρμοδιότητα της ως εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας. Είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να καλύψει τις υποθέσεις διαφθοράς του κόμματος του.»

Σκληρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή δηλώσεις του για ανεξάρτητους θεσμούς και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης με φόντο το ρόλο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου,

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «θεσμικό κατάντημα» και υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του υπουργού στρέφονται κατά θεσμικών προσώπων που ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «έπεσαν οι μάσκες», αφήνοντας αιχμές για κυβερνητικές μεθοδεύσεις και κάνοντας λόγο για μεθόδευση αντικατάστασης της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς « Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει Υπουργός ο κ. Γεωργιαδης. Θεσμική εκτροπή είναι κάθε επίθεση που εξαπολύει ο κ. Γεωργιάδης στους ανεξάρτητους θεσμούς, όταν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Οταν ο κ. Ράμμος άσκησε την αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις υποκλοπές, ο παρακολουθούμενος κ. Γεωργιαδης που δεν τον ένοιαζε ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε, επιτέθηκε στον κ. Ράμμο. Είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να καλύψει τις υποθέσεις διαφθοράς του κόμματος του.»

Και καταλήγοντας ανέφερε ότι « Μου φαίνεται αδιανόητο ότι υπουργός Υγείας αγνοεί το άρθρο 17 παρ. 1 του κανονισμού 2017/1939 περί ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Αναμένω από τον κ. Γεωργιάδη την πράξη την οποία επικαλείται με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Διαφορετικά, είναι ο κ. Γεωργιαδης που ψευδόμενος εκβιάζει με τη μη επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Οι μάσκες έπεσαν. Ο κ. Γεωργιαδης αποκάλυψε μόνος του τη μεθόδευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αντικατάσταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επειδή δεν κάνει τα χατίρια του καθεστώτος Μητσοτάκη.