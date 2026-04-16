Χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια του Τραμπ και του Όρμπαν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν νιώθει καμία ντροπή να εξαπολύει ψεύδη για να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, μήπως και μπερδέψει την κοινή γνώμη και συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλα και την διαφθορά, τονίζει ο Γ. Σακελλαρίδης.

Η συχνότητα και η βαρύτητα των ψεμάτων που εξαπολύονται από τους υπουργούς της κυβέρνησης για να επιτεθούν στους θεσμούς του κράτους δικαίου που τους ελέγχουν είναι πρωτοφανής, τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης με αφορμή την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου.

«Ο Α. Γεωργιάδης, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα παραδοσιακά με το ψέμα, ισχυρίστηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η έρευνα της κ. Παπανδρέου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επειδή "κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της". Η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου όμως έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2025 για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2030», τονίζει ο κ. Σακελλαρίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Σακελλαρίδη:

«Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή προ ημερησίας διάταξης συζήτησης για το κράτος δικαίου.

Αν θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε μία μόνο αναφορά η διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό μπορεί να γίνει με την χτεσινοβραδινή επίθεση του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη στην εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στην Ελλάδα κ. Πόπη Παπανδρέου, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Α. Γεωργιάδης, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα παραδοσιακά με το ψέμα, ισχυρίστηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η έρευνα της κ. Παπανδρέου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επειδή "κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της".

Η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου όμως έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2025 για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2030.

Η συχνότητα και η βαρύτητα των ψεμάτων που εξαπολύονται από τους Υπουργούς της κυβέρνησης για να επιτεθούν στους θεσμούς του κράτους δικαίου που τους ελέγχουν είναι πρωτοφανής. Με τον ίδιο τρόπο επιτέθηκαν στις ανεξάρτητες αρχές (ΑΔΑΕ και Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), σε δημοσιογράφους που ασκούν κριτική, σε οργανώσεις για τα δικαιώματα και τους πρόσφυγες, σε πολιτικά κόμματα και ο κατάλογος είναι μακρύς.

Ο Α. Γεωργιάδης το έχει κάνει σύστημα. Κάθε φορά που μιλάει οι πιθανότητες αυτό που λέει να είναι ψέμα, είναι μεγαλύτερες από το να είναι αλήθεια.

Χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια του Τραμπ και του Όρμπαν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν νιώθει καμία ντροπή να εξαπολύει ψεύδη για να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, μήπως και μπερδέψει την κοινή γνώμη και συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλα και την διαφθορά.

Ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος προσωπικά για τον θεσμικό κατήφορο και την μετατροπή της Ελλάδας σε μία αυταρχική δημοκρατία.

Αναμένουμε τα σημερινά ψέματα του Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου».

{https://www.facebook.com/613109723/posts/10163524209514724/?mibextid=wwXIfr&rdid=35BlKhq6FV5iwCBw#}