Πρώτος έφτασε ο Σχοινάς, τελευταίος ο Λαζαρίδης.

Στο Προεδρικό Μέγαρο και παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, του Μαργαρίτη Σχοινά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη και του Ευάγγελου Τουρνά στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο πριν τις 10:30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς με την οικογένεια του, ο οποίος απέφυγε να κάνει δηλώσεις, αρκέστηκε μόνο στο να πει «δουλειά μόνο».

Λίγο μετά έφτασε και ο Βαγγέλης Τουρνάς με τη σύζυγο και το παιδί του. Υπογράμμισε πως «τώρα είναι ώρα ευθύνης» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό που του εμπιστεύτηκε τα καθήκοντα στην Πολιτική Προστασία.

Τελευταίος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, μόνος του, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος τόνισε «θα δώσουμε τέλος στην παθογένεια». Στο Προεδρικό Μέγαρο μπήκε λίγο πριν τις 11 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις εξελίξεις με τις δικογραφίες που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Κώστα Τσιάρα, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναλαμβάνει υπουργός Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη.