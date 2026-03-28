Φουντώνει στο παρασκήνιο του Συνεδρίου η «μάχη του σταυρού». Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί.

Σε σκηνικό που θύμιζε τις παλιές καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ παρέπεμπε η χθεσινή πρώτο μέρα στο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το κλίμα ήταν ενθουσιώδες, η εικόνα με τη συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και το αποτύπωμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν πανηγυρικό. Ίσως γιατί από την Πέμπτη είχαν κλείσει όλες οι σημαντικές εκκρεμότητες, όπως φάνηκε και από την απόρριψη κάθε σεναρίου διακυβέρνησης με την ΝΔ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γεγονός που εκ των πραγμάτων ικανοποιεί και τον Χάρη Δούκα, ο οποίος εντέλει δεν θα ζητήσει να υπάρξει ειδικό ψήφισμα κατά των συνεργασιών με την ΝΔ.

Όλες οι πτέρυγες καλύπτονται από το περιεχόμενο της προεδρικής ομιλίας, οπότε τα φώτα στρέφονται στο αποτύπωμα που θα αφήσουν οι σημερινές παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών. Η γενικότερη αίσθηση είναι πως κανένα από τα βασικά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει διάθεση να τορπιλίσει το ενωτικό κλίμα του συνεδρίου και να τροφοδοτήσει την εσωστρέφεια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις από την κεντρική εισήγηση του προέδρου, που όμως δεν θα έχουν τον χαρακτήρα της διαφοροποίησης. Ενδεχομένως να ακουστούν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με τις αλλαγές στο καταστατικό, όπως επίσης και στα θέματα των συνεργασιών.

Για παράδειγμα, θα έχει σημασία οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσει από τη μία η Άννα Διαμαντοπούλου και από την άλλη ο Χάρης Δούκας απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και τα όμορα κόμματα της κεντροαριστεράς. Οι δύο προαναφερθέντες θα είναι από τα κεντρικά πρόσωπα της σημερινής ημέρας με τις ομιλίες που θα κάνουν, όπως επίσης και ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Χρηστίδης και άλλα κομβικά στελέχη του κόμματος.

Live το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πικ του συνεδρίου θα είναι, όμως, το μεσημέρι, όταν στο βήμα θα ανέβουν διαδοχικά οι δυο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ιδίως ο τελευταίος με το ειδικό βάρος που διαθέτει αλλά και το βάρος της αντιπαράθεσης που έχει σηκώσει με την κυβέρνηση για τα ζητήματα των θεσμικών παραβιάσεων και των υποκλοπών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρέμβασή του θα είναι καταπέλτης κατά του Μεγάρου Μαξίμου, για αυτό και υπάρχει κινητοποίηση στην κυβέρνηση για το τι θα πει ο κ. Βενιζέλος.

Σε ό,τι αφορά στον πρώην πρωθυπουργό, πάντα έχει σημασία ο λόγος του για τις εσωτερικές κομματικές ισορροπίες. Κατά πληροφορίες, πέραν των αναλύσεων που θα κάνει για τη διεθνή κατάσταση και τον ρόλο των ΗΠΑ, αναμένεται με ενδιαφέρον η τοποθέτησή του για το ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης.

Κατά τα λοιπά, στο παρασκήνιο η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη και για τα περίφημα κουκιά, καθώς το βράδυ θα οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή. Η κάθε πλευρά φτιάχνει τις δικές της λίστες ώστε να εκλέξει όσα περισσότερα στελέχη μπορεί στην Κεντρική Επιτροπή. Το ενδιαφέρον είναι πως φαίνεται να κλείδωσε η ex officio συμμετοχή του Χάρη Δούκα στην Κεντρική Επιτροπή λόγω της ιδιότητας του δημάρχου Αθηναίων. Το καταγράφουμε διότι οι συσχετισμοί του συνεδρίου δεν είναι υπέρ του, οπότε είναι πιθανό η εκλογή του να μην ήταν στις πρώτες θέσεις, κάτι που θα ήταν «τσαλάκωμα» για το προφίλ του. Με την απόφαση να μετέχει ως ex officio επιβεβαιώνεται πως ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο για τον δήμαρχο Αθηναίων.

Ενδεχομένως η εξέλιξη αυτή να είναι και ένα βήμα προς την προσέγγιση των δυο ανδρών, κάτι που θα φανεί και από την ομιλία του κ. Δούκα αλλά και από τις επόμενες ημέρες όταν θα βγουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ.

Ως ex officio θα μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και οι διατελέσαντες γραμματείς, δηλαδή οι κύριοι Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Λαλιώτης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Στέφανος Ξεκαλάκης και Ανδρέας Σπυρόπουλος. Πλέον το μόνο κορυφαίο στέλεχος που μπορεί να χρειαστεί να μπει στη "βάσανο" της σταυροδοσίας είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, αν και χθες το βράδυ κυκλοφορούσε το σενάριο να μετέχει και η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ως ex officio επειδή έχει διατελέσει επίτροπος στην ΕΕ. Η σχετική πληροφορία μένει να οριστικοποιηθεί εντός της ημέρας. Αν δεν ισχύσει, είναι προφανές ότι η κυρία Διαμαντοπούλου θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των συνέδρων.

Από εκεί και πέρα, θα εκλεγούν 271 μέλη, με το προεδρικό μπλοκ να υπολογίζει ότι θα εκλέξει παραπάνω από 160 μέλη. Οι πρώτες θέσεις εκ των πραγμάτων θα έχουν ενδιαφέρον, δεδομένου ότι από αυτές τις σειρές θα προκύψει και το πρόσωπο που θα επιλέξει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.