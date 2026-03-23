Με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί στο Σύνταγμα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Τους επαγγελματίες των ταξί που διαμαρτύρονταν κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης έξω από τη Βουλή συνάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η στήριξη προς τον κλάδο των ταξί είναι σταθερή και όχι ευκαιριακή, με στόχο φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για σχέδιο ενίσχυσης των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό, αύξηση κόστους και υποβάθμιση των επαγγελματιών.

Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα και αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και τις κυβερνητικές πολιτικές, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για να φανεί ποιοι στηρίζουν τους επαγγελματίες και την κοινωνία.

Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όλη η Κοινοβουλευτική του Ομάδα και όλες οι Οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις σας και τα δίκαια αιτήματα σας.

Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι μια ευκαιριακή στήριξη. Γιατί και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλη την περίοδο της καταστροφικής διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, στηρίζουμε τα αιτήματα σας με έναν σκοπό:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να υπάρχουν ποιοτικές και φτηνές υπηρεσίες για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα ταξί, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλους τους πολίτες.

Και είμαστε εδώ σήμερα για να αποκαλύψουμε μαζί σας το σχέδιο του κ. Κυρανάκη και του κ. Μητσοτάκη: Να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Να υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλων εταιρειών, να περιοριστεί ο ανταγωνισμός και να ανέβει τελικά το κόστος για τους πολίτες. Και να αναγκαστούν οι ταξιτζήδες να γίνουν υπάλληλοι των εταιρειών στα δικά τους αυτοκίνητα.

Αυτό είναι το δικό τους σχέδιο.

Το πρώτο βήμα ήταν τα μέτρα για την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση, το χαράτσι. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία για την κατάργηση του. Δεν την έχουν ψηφίσει και αυτό δείχνει ότι είναι φοροεισπράκτορες εις βάρος όλων των ελευθέρων επαγγελματιών. Και να ενώσετε τη φωνή σας, με όλους τους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.

Το δεύτερο είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο, εισάγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και προσπαθούν να σας πετάξουν έξω από τις άδειες, με διάφορα εργαλεία, για να ωφεληθούν κάποιοι μεγάλοι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες.

Και το τρίτο είναι όλο αυτό το σχέδιο της ηλεκτροκίνησης, που η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτύχει. Το έχουν εξαγγείλει εδώ και έξι χρόνια. Και ρωτάω:

Εδώ και έξι χρόνια που είναι το δίκτυο φορτιστών;

Πώς θα έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτροκίνησης - που εμείς θέλουμε να προχωρήσουν στην Ελλάδα - όταν δεν υπάρχει δίκτυο φορτιστών, όταν δεν υπάρχει σχέδιο και κίνητρα πραγματικά, για να μπορέσουν να ωφεληθεί και ο κλάδος των ταξί και όλοι οι εμπορικοί στόλοι;

Βρήκαν τώρα το εξιλαστήριο θύμα τα ταξί και θέλουν με αυτά τα μέτρα να ακυρώσουν και τη συνδικαλιστική σας οργάνωση και τη δική σας επαγγελματική παρουσία.

Τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες έχουν βάλει στο μάτι, αυτός είναι ο στόχος τους. Θέλουν να υπάρχουν εταιρείες δικηγόρων, εταιρείες μηχανικών, εταιρείες ταξί, εταιρείες περιπτέρων.

Για να κάνουν ό,τι μπορούν με τα ρουσφέτια τους, με τη διαπλοκή και με τα σκάνδαλα τους. Αυτοί είναι…

Και δείτε τώρα πώς παίζουν παιχνίδια των διυλιστηρίων, αλλά αφήνουν όλους τους κλάδους να πληρώνουν το κόστος αισχροκέρδειας στα καύσιμα.

Να το πούμε λοιπόν καθαρά, σήμερα θα μετρηθούμε όλοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και θα μετρηθούμε όλοι.

Γιατί ακούμε διάφορα υποκριτικά λόγια και έρχονται πολλοί και σας χτυπούν την πλάτη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Στη Βουλή σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Και πρέπει να έρθουν όλοι οι βουλευτές να ψηφίσουν, για να δούμε τελικά ποιοι είναι με τα σχέδια των μεγάλων εταιριών, ποιοι είναι με τον αφανισμό των επαγγελματιών και ποιοι είναι με τους πολίτες.

Αυτή είναι η πραγματική μέτρηση… Και σήμερα θα μετρηθούμε.

Αυτό το σχέδιο που υλοποιούν εις βάρος και των ταξί και των πολιτών, αλλά και σε όλες τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες με την ακραία ακρίβεια, αλλά και με τα σκάνδαλα τους, είναι ένα σχέδιο, ενάντια του οποίου πρέπει να ενωθούμε όλοι και να τους διώξουμε το συντομότερο, για να ανασάνει η πατρίδα μας. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.

Εμείς θα είμαστε μέσα στη Βουλή και θα κάνουμε αυτό που έχουμε δεσμευτεί απέναντι σας. Θα εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Αυτό είναι Δημοκρατία, αυτό είναι πολιτική. Δεν είναι τα σκάνδαλα τους και η «Ομάδα αλήθειας».

Να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία και των ταξί και των κυκλοφοριακών συνθηκών, γιατί αυτό είναι σοβαρό θέμα, και όχι με ημίμετρα.

Σήμερα οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες - και εσείς μαζί - χάνουν δύο ώρες στην κίνηση που έχουν δημιουργήσει αυτοί.

Θέλουμε λοιπόν σοβαρά μέτρα για μια σοβαρή και δυνατή Ελλάδα. Για να γίνει λοιπόν αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε.

Χρειάζεται αγώνας, να μιλήσουμε καθαρά, να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η πατρίδα μας.

Καλούς αγώνες. Θα είμαστε δίπλα σας. Και στη Βουλή θα μετρηθούμε. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι Δημοκρατία.

Στον δρόμο, στη Βουλή και παντού σε όλη την Ελλάδα.