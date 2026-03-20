Το Εθνικό Πλοίο ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών.

Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής, Βασίλη Κικίλια, συναντήθηκε σήμερα, 20/03, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Αντικείμενο της συζήτησης των δύο υπουργών ήταν το ζήτημα σχεδίασης και ναυπήγησης του Εθνικού Πλοίου.

Η ανάπτυξη της δυνατότητας σχεδιασμού και παραγωγής πολεμικών πλοίων από τα ελληνικά ναυπηγία περιλαμβάνεται στους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους στόχους για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, όπως προκύπτει και από το προγραμματικό ορίζοντα έργων έρευνας και ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Η υλοποίηση του Εθνικού Πλοίου πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικο Σώμα, καθώς θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει πλήρως στις απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες των δύο σωμάτων.

Παράλληλα, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας συζήτησαν ευρύτερα θέματα συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.