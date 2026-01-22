«Όλοι είμαστε στενοχωρημένοι γιατί είμαστε καθηλωμένοι. Είναι ένα όργανο πολιτικής, για να είμαστε χρήσιμοι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πρέπει να λέμε συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές κατέθεσα» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων για την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

«Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική για να μπορέσει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Δούκας για ΠΑΣΟΚ: Θα έχει την υπογραφή όλων των συνέδρων το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Μου έκανε εντύπωση θετικά ότι υπάρχει μια μετατόπιση στο ΠΑΣΟΚ, διάβασα και την ανακοίνωση που λέει ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Αφού τη θέλουμε, τρία πράγματα χρειάζονται, πρώτο, διακριτό καθαρό ψήφισμα από τους φίλους και τα μέλη στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας-συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Θα έχει την υπογραφή όλων των συνέδρων το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αυτό είναι για μένα θεμέλιο. Δεύτερο, προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας προγραμματικός διάλογος με όλα τα κόμματα που λένε ότι είναι προοδευτικά και θέλουν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Με πρωταγωνιστή και καταλύτη το ΠΑΣΟΚ ξεκινάμε προγραμματικό διάλογο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είπε ο πρόεδρος να γίνουν κάποια στρογγυλά τραπέζια στο συνέδριο, σωστά, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα το κάλεσμα. Ξεκινάμε τον διάλογο να δούμε πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού αποκλίσεις, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ανοιχτά και μπροστά. Πρέπει από τώρα καθαρά να δούμε τις συγκλίσεις και να πούμε με αυτά τα κόμματα συζητάμε».

Ερωτηθείς ποια είναι τα κόμματα, απάντησε: «Κάνουμε κάλεσμα σε όσους θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Όποιος θέλει και θεωρεί ότι είναι προοδευτικός ας μπει σε αυτή την ιστορία. Όχι να γίνουν ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι δυνατότητες συγκλίσεων υπάρχουν. Ο δρόμος προς το συνέδριο να έχει πολλή δημοκρατία, να έχει τήρηση καταστατικών, να είναι συμπεριληπτικός, να είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Δεν θέλω να είναι ένα συνέδριο μηχανισμών, συγκρούσεων και διαδρόμων, θέλω ένα συνέδριο βαθιά πολιτικό, όπου θα μαζευτούν εκεί οι σύνεδροι με διάθεση και όρεξη να ψηφίσουν τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές συγκρούσεις είναι πολύ καλές, τις θέλουμε και όλοι μετά ό,τι αποφασίσουμε θα το τηρήσουμε με πάθος, όμως να είναι πολιτικές συγκρούσεις, μην είναι μηχανισμοί. Θέλουμε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να φύγουμε με ένα πολιτικό πρόταγμα, με μια καθαρή φυσιογνωμία, ενωμένοι για τη μεγάλη εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Όχι κουκουλώματα που είναι καθίζηση, μπροστά. Γι' αυτό βάζω τα θέματα εγώ να είμαι χρήσιμος, βάζω τα θέματα γιατί θέλω το ΠΑΣΟΚ να νικήσει. Εγώ κάνω προτάσεις γιατί αγαπάω πάρα πολύ τον χώρο μου και θέλω να αλλάξει πορεία η χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Κάνω κάποιες προτάσεις, βλέπω ότι ο όρος "προοδευτική διακυβέρνηση" μπήκε σε απόφαση ΚΟΕΣ, πρώτη φορά έχει μπει καθαρά, το θεωρώ σημαντικό».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση της ομιλίας του, είπε: «Αυτά τα θέματα είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαστε σοβιετία. Στο πολιτικό όργανο του συνεδρίου που ενισχύει τον διάλογο θα πρέπει οι τοποθετήσεις μας να είναι γνωστές σε όλες. Και του προέδρου αμέσως μετά την παρουσίαση της ομιλίας του ήταν γνωστή στα sites, είναι ντροπή και στον πρόεδρο δηλαδή αυτό; Είναι λυμένα αυτά, προχωράμε ανοιχτά και καθαρά».

Για κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείς αν θεωρεί το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα μέσα στα κόμματα που μπορούν να κάνουν διάλογο, εξήγησε: «Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία και θα τοποθετηθούμε. Εγώ λέω χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια αλλά να υπάρχουν κόμματα. Είναι στο χέρι μας και αν τα πούμε καθαρά και τα πούμε τώρα, δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία, μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να προσεγγίσουμε την πρώτη θέση, αυτή τη στιγμή απομακρύνεται. Θέλει αλλαγή στρατηγικής. Βάζω τα θέματα καθαρά, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε συνέδριο και εκλογές, πάμε να κάνουμε την υπέρβαση, μπορούμε».

Και ερωτηθείς αν χωράει στην προοδευτική διακυβέρνηση η κ. Κωνσταντοπούλου, ανέφερε: «Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Συμφωνούμε με την προοδευτική διακυβέρνηση, συμφωνούμε με βασικά σημεία του προγράμματός μας που πρέπει να τα αναδείξουμε; Όποιος συμφωνεί με αυτά να βρούμε αυτές τις συγκλήσεις και να πούμε ότι με βάση αυτές τις συγκλίσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ρωτάτε για την κ. Κωνσταντοπούλου με την οποία για παράδειγμα έχουμε υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουν κοινές υπογραφές;».

Δούκας για την κακοκαιρία

Με αφορμή τη χθεσινή κακοκαιρία στην Αττική, o δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Αντέξαμε, είχαμε μικρά προβλήματα. Είχε πολλή βροχή. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είχαμε 115 χιλιοστά για παράδειγμα στους Αμπελόκηπους, όταν μεσοσταθμικά τον Ιανουαρίου είχαμε 50 χιλιοστά, δηλαδή δύο Ιανουάριοι χθες έπεσαν στους Αμπελόκηπους. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Χρειαζόμαστε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, κάνουμε ένα στη Ριζούπολη, θέλουμε στον Κολωνό.

Καθαρίσαμε 19.500 φρεάτια, δεν πήγαμε σε όλα, αλλά σε πάρα πολλά αρκετές φορές, όμως μόλις το 20% των δρόμων έχουν φρεάτια. Το 40% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, για να πάμε από το 20 στο 40 χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια. Από αυτά έχω στη διάθεσή μου 2 εκατομμύρια. Η ίδια η Περιφέρεια έκανε μια πολύ αναλυτική μελέτη που λέει ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα κοστίσει περίπου 1,3 δισ., είναι ένα ερώτημα πόσα από αυτά τα λεφτά έχουν ήδη δοθεί ή αναμένονται να δοθούνε, νομίζω ότι είναι κοντά στο 10%. Άρα πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς, πρέπει να δώσουμε γρήγορα τα χρήματα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά διαθέσιμα, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, τα φαινόμενα θα είναι πάρα πολύ άγρια».

Και πρόσθεσε: «Βρίσκαμε 200 σημεία που έχουν μονίμως πρόβλημα πλημμυρικό και βάλαμε μετά τα μπαζωμένα ρέματα από πάνω σε γεωγραφικό χάρτη και είδαμε ότι τα σημεία αυτά είναι πάνω στα ρέματα. Ότι το νερό της βροχής έχει μνήμη και πάει εκεί που υπήρχε το ρέμα, άρα είναι μια τάση να ξεμπαζώνουμε όπου μπορούμε ρέμα, το κάνουμε στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Βοτανικό. Παλεύουμε στις κοίτες του Ποδονίφτη που ένα κομμάτι του έχει μείνει ανοιχτό να το αναπλάσουμε και αυτή είναι μια γενική τάση».

«Πρώτη μου προτεραιότητα είναι χώροι πάρκινγκ»

«Πρώτη μου προτεραιότητα είναι χώροι πάρκινγκ. Ανοίξαμε στην Κοτζιά 500 θέσεις, θα βάλουμε άλλες 200 θέσεις, είναι όμως σε πολύ χαμηλούς ορόφους και κοιτάζουμε τα ειδικά συστήματα. Για να διώξουμε τα αμάξια πρέπει να γίνουν τρεις κινήσεις. Πρώτη κίνηση γραμμή μετρό 4, θα αργήσει. Δεύτερη κίνηση, το μετρό να περιμένεις αντί για 6 λεπτά 3 λεπτά, αυτό θέλει πολύ περισσότερους συρμούς, αυτό θέλει λεφτά, πρέπει να γίνει. Και τρίτη κίνηση, δημοτική συγκοινωνία.

Είναι ένα project σε επτά κοινότητες, 7 γραμμές, 24ωρη λειτουργία, η κάθε γραμμή αφορά τη σύνδεση μιας δημοτικής κοινότητας με άλλες δύο. Έχουμε κάνει μια αναλυτική μελέτη την οποία καταθέσαμε και στον υπουργό για να ενσωματωθεί στο κλιματικό ταμείο, κοντά στα 20 εκατομμύρια και πήρε και έγκριση από τον ΟΑΣΑ. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε μελέτη υπογεγραμμένη, καταθέσαμε το επενδυτικό, εάν τρέξει γρήγορα μπορούμε σε έναν χρόνο από τώρα να έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία. 7 κοινότητες, 7 διαδρομές σε 24ωρη λειτουργία σημαίνει ότι κάθε κοινότητα θα έχει κοντά στα 3 λεωφορεία τα οποία θα κινούνται για να καλύπτουν τον κόσμο και μάλιστα για να μη χάσουμε χρόνο είπαμε ότι μια προσέγγιση είναι το leasing, γιατί αλλιώς θα πρέπει να προσλάβω οδηγούς που είναι μια διαδικασία με ΑΣΕΠ που καθυστερεί πάρα πολύ. Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για να το τρέξουμε», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Για τη Βασιλίσσης Όλγας

«Η Βασιλίσσης Όλγας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είμαστε πάνω από το 95%. Τέλος Ιανουαρίου ξέρω ότι θα έχει κλείσει, είναι στα χέρια πια της κυβέρνησης. Πρέπει να ανοίξει, να δοθεί στην κυκλοφορία, 20% θα μειωθεί ο φόρτος κυκλοφορίας. Είναι έτοιμη η αναστροφή στην Αμαλίας. Περιμένουμε το φανάρι. Το πρόβλημα είναι ότι μου λένε "Δήμαρχε, πώς θα ρυθμίσουμε το φανάρι; Δώσε μου την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Όλγας;". Λέω "σας έχω δώσει την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Όλγας και δεν μου την έχετε εγκρίνει". Είμαι αισιόδοξος, έχω μιλήσει με τους υπουργούς, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.