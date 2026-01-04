Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την -ατυχέστατη, τουλάχιστον- δήλωση που ακολούθησε από τον έλληνα πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «η τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη γιατί συνολικά αποδέχεται ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκιο και αυτό βάζει και την χώρα μας σε νέες περιπέτειες», συμπληρώνοντας πως «δίνει συγχωροχάρτι άρα νομιμοποιεί όλες τις παράνομες επεμβάσεις σε βάρος κυριαρχίας άλλων χωρών. Κάνει μια δηλωση επικίνδυνη για να μην πω ξανα μια κινηση υποτελειας. Το διεθνες δίκαιο δεν εφαρμοζεται α λα καρτ».

«Νομιμοποιεί αντίστοιχη επιθετικότητα του Ερτογάν ή αντίστοιχες παρεμβάσεις όπως η κατοχή στην Κύπρο;», αναρωτήθηκε ο κ.Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκε ότι η δήλωση Μητσοτάκη «ντροπιάζει τη χώρα», αναφέροντας πως «χθες το βράδυ απέδειξε την οξύτατη ανεπάρκεια αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας με αυτόν τον πρωθυπουργό», ενώ υπογράμμισε πώς πρέπει να φυγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση.

Ο κ.Φάμελλος έκανε λόγο για μια καθαρή ιμπεριαλιστική παρέμβαση και παράνομη χρήση βίας, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε καμιά παράγραφο του διεθνούς δικαίου, αναφέροντας πως μόνο ο λαος της Βενεζουέλας θα πρέπει να αποφασίσει για το μελλον του.