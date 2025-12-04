Η μάχη των αγροτών είναι μάχη για την επιβίωση της ελληνικής παραγωγής, για αξιοπρεπές εισόδημα και για δικαιοσύνη.

Στη Λάρισα και στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, όπου παρέστη στο δικαστήρια κατά~ την εκδίκαση της υπόθεσης των αγροτών που συνελήφθησαν την Κυριακή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Ηλιόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θέλουμε να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγροτικό κόσμο που κινητοποιείται. Αυτή τη στιγμή 45.000 παραγωγοί δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, 13.000 κτηνοτρόφοι που κυριολεκτικά έχουν καταστραφεί λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, έμειναν χωρίς καμία ενίσχυση.

Οι ενισχύσεις που τελικά πληρώθηκαν, μετά τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ, είναι λιγότερες από τις μισές όσων δικαιούται ο αγροτικός κόσμος. Η κυβέρνηση, αφού πρώτα κορόιδεψε τους αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κερδίζουν «τζόκερ» οι κολλητοί και οι φίλοι της, τώρα απαντά με καταστολή, δακρυγόνα και ξύλο στον πραγματικό αγροτικό κόσμο. Το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού δεν θα περάσει. Η κοινωνία στηρίζει τον αγροτικό κόσμο γιατί ξέρει ότι στηρίζει το μέλλον της χώρας, αυτούς που παράγουν την τροφή της. Δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσουν οι πραγματικοί αγρότες και να περάσει η παραγωγή σε λίγες εταιρείες, κάτι που θα σημάνει ακριβότερα και χειρότερα τρόφιμα για όλη την ελληνική κοινωνία. Οι αγρότες πρέπει να κερδίσουν και θα είμαστε στο πλάι τους».

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, που αντιμετωπίζουν εγκατάλειψη και απαξίωση, μία ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η μάχη των αγροτών είναι μάχη για την επιβίωση της ελληνικής παραγωγής, για αξιοπρεπές εισόδημα και για δικαιοσύνη.