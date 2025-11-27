Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του κάνει ιδιαίτερη αναφορά για στο πώς το πραξικόπημα του 2016 ανέκοψε την πρόοδο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» για το πώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάστηκαν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία φιλοξενούνται σε άρθρο του Anadolu.

Το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία, που οργανώθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση FETO, αποτέλεσε καθοριστικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στις σελίδες του βιβλίου του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

Όπως σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός πριν από την απόπειρα πραξικοπήματος, η ατζέντα στις σχέσεις με την Τουρκία ήταν θετική και επικεντρωμένη στη συνεργασία. Ο ίδιος αναφέρει ότι επισκέφθηκε την Τουρκία τρεις φορές τους επτά μήνες πριν το πραξικόπημα και εκφράζει την άποψη ότι η 4η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (YDIK), που είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2016 στην Σμύρνη, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στις διμερείς σχέσεις, εάν δεν είχε επέμβει η κρίση.

Ο Τσίπρας θυμάται ότι βρισκόταν σε διακοπές όταν ενημερώθηκε για την απόπειρα πραξικοπήματος και ήταν από τους πρώτους ηγέτες παγκοσμίως που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας την υποστήριξή τους κατά της απόπειρας.

Σχετικά με την αρπαγή τουρκικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από οκτώ μέλη της FETO, τα οποία κατέφυγαν στην Ελλάδα, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη από το διεθνές δίκαιο να παράσχει άσυλο στους διαφυγόντες, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα λάμβανε την τελική απόφαση.

Το θέμα των οκτώ φυγάδων αποτέλεσε πηγή έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως επισημαίνει ο Τσίπρας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διπλωματία σε περιόδους κρίσεων.