«Χρειάζονται ρήξεις, καθαρές θέσεις και ένα μεγάλο μέτωπο απέναντι στη Δεξιά», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον Real FM.

Για την πρόταση Τσίπρα το 2023, όπως περιγράφεται στο βιβλίο τού πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Δεν πήρα ποτέ καμία απόφαση ελαφρά τη καρδία».

«Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η περιγραφή είναι ακριβής», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης επιβεβαιώνοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ το 2023.

«Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε. Θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος» και συνέχισε «Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς περιέγραψε τη μεγάλη εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα λέγοντας ότι «έχουν έρθει τα πάνω-κάτω. Βλέπουμε την απειλή του πολέμου να κρέμεται πάνω από την Ευρώπη. Βλέπουμε κατάσταση στρατιωτικοποίησης ολόκληρης της Ευρώπης. Βλέπουμε να υποχωρούν οι στόχοι για την κλιματική κρίση».

Ο κ. Χαρίτσης κάλεσε σε ξεκάθαρες τοποθετήσεις απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα: «Δεν αρκεί μια λογική μέσου όρου ή μια στροφή προς το κέντρο. Σήμερα χρειάζονται καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία που ασφυκτιά».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι η πολιτική της «ουδετερότητας» δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες: «Η πίεση είναι τεράστια: στεγαστικό, ακρίβεια, ενέργεια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με λογικές "να τα έχω καλά με όλους". Χρειάζονται ρήξεις. Ένα πρόγραμμα και ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό”.

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε για το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Αριστεράς: «Ο στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μεγάλου, πλατιού μετώπου: από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική Αριστερά. Χρειάζεται συνεργασία και σοβαρή προγραμματική συζήτηση όλων αυτών των δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία επ’ ουδενί πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στη δίκη για τις υποκλοπές και την κατάθεση μάρτυρα-εκπροσώπου εταιρείας ανέφερε: «Είδαμε μάρτυρα να λέει ότι βουλευτές της ΝΔ του είχαν δώσει από πριν τις ερωτήσεις της Εξεταστικής. Πλήρης κατάλυση κάθε έννοιας σεβασμού του κοινοβουλευτισμού» και προανήγγειλε ότι αύριο θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο της Βουλής.

