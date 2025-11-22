Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso με τίτλο «Καραγκιόζης με κομμένο ρεύμα λόγω Δούκα».Σωτήρης Χαριδήμος.

Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει ότι πρόκειται για συκοφαντικό δημοσίευμα και επικαλείται δηλώσεις του σκιοπαίχτη Σωτήρη Χαρίδημου, ο οποίος διέψευσε τα όσα έγραφε η εφημερίδα.

«Καμία “σκοτεινή αίθουσα”, κανένα “κομμένο ρεύμα”, καμία “άπονη ζωή” στον σκιοπαίχτη του Καραγκιόζη. Άλλο ένα πλαστό κατασκεύασμα που διαψεύδεται κατηγορηματικά» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Η Espresso ξαναχτυπά με ένα ακόμη συκοφαντικό δημοσίευμα.

Καμία «σκοτεινή αίθουσα», κανένα «κομμένο ρεύμα», καμία «άπονη ζωή» στον σκιοπαίχτη του Καραγκιόζη. Άλλο ένα πλαστό κατασκεύασμα που διαψεύδεται κατηγορηματικά.

Ο Σωτήρης Χαρίδημος μίλησε πριν από λίγο στον Αθήνα 9.84 για «στημένο ψέμα». Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.

Αυτές οι κατασκευασμένες ιστορίες, όμως, δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά. Για ποιον λόγο συνεχίζουν να αναπαράγουν τέτοια ψεύδη; Από ποιον υποκινούνται;

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας».