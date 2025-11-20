Σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης αποφάσισε να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Νέα Δημοκρατία να τον καλύπτει πλήρως.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένο σχέδιο για να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης αποφάσισε να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Νέα Δημοκρατία να τον καλύπτει πλήρως.

Τα βήματα του οργανωμένου σχεδίου

Νωρίς το πρωί ο «Φραπές» έστειλε υπόμνημα στην Εξεταστική Επιτροπή δηλώνοντας ότι δεν προσέλθει προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Στη συνέχεια - μέσα σε λίγα λεπτά - με ανακοίνωση η ΝΔ ανέφερε πως «θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω». Η αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» Η ΝΔ αρνήθηκε να γίνει αυτό Το αποτέλεσμα θα είναι τελικά ο «Φραπές» να μην καταθέσει ποτέ

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέφερε πως την βίαιη προσαγωγή «δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε» αφού «αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας αλλά μόνον με την συνδρομή του εισαγγελέα». Την ίδια στιγμή, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για «σόου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης», υποστηρίζοντας πως «η πρόταση της Ν.Δ είναι καθαρή».

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Με την Μιλένα Αποστολάκη να δηλώνει πως «η πρόταση μας είναι σαφής: Με βάση τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα και τα άρθρα του ΚτΒ η επιτροπή οφείλει να εκδώσει ένταλμα βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη». Τόνισε ως ο μάρτυρας «έχει υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Το περιεχόμενο της κατάθεσης του μπορεί να το χειριστεί».

Αντίστοιχη τοποθέτηση έγινε και από τον Βασίλη Κόκκαλη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διέβλεψε ότι με τη διαδικασία που επιλέγει η ΝΔ ουσιαστικά σημαίνει ότι ο «Φραπές» δεν θα έρθει ποτέ.

Αντίστοιχα εκ μέρους του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος δήλωσε ότι η στάση της ΝΔ συνιστά υπεκφυγή αφού η πλειοψηφία «αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της» και «η επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει την βίαιη προσαγωγή του συγκεκριμένου μάρτυρα». Ανάλογη στάση υπήρξε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μετά από αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή.

Τι λένε βουλευτές της ΝΔ

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω», αναφέρουν οι βουλευτές της ΝΔ και μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

«Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», τονίζουν.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Kώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο "Φραπές" για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει – όπως κάθε μάρτυρας – να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

»Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

»Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”.

»Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωκης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι.

»Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη , ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί.

Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι «μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια» –είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια.Ο "ελιγμός" του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν "στρατηγικής" συνεννόησης με αυτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο «Φραπές» το βάζει στα πόδια για να καλύψει το «γαλάζιο» σκάνδαλο

«Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», αναφέρουν σε δήλωσή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της Εξεταστικής, και συνεχίζουν:

«Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες.

»Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

»Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη. Αποχώρησαν από την εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να "ξεπλυθεί" το "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία που υιοθέτησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Παρέμβαση Καραθανασόπουλου: Απαράδεκτη συμπαιγνία κυβέρνησης και μάρτυρα

«Την άρνησή του να προσέλθει και να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοίνωσε με επιστολή του ο Γιώργος Ξυλούρης, που εμπλέκεται άμεσα στο σκάνδαλο, επικαλούμενος προκλητικά "το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης"», τονίζει το ΚΚΕ.

«Ειδικότερα στην επιστολή μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι εάν παραστεί στην Επιτροπή θα εξαναγκαστεί να απαντήσει ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής "εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου".

»Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ΝΔ γνωστοποίησε υποκριτικά πως θα διαβιβάσει την υπόθεση στον εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

Στην παρέμβασή του εκ μέρους του ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι «με το συγκεκριμένο υπόμνημα επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μία απαράδεκτη συμπαιγνία κυβέρνησης και μάρτυρα, είναι ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου. Σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία εκ του ασφαλούς και με βάση την άρνηση του συγκεκριμένου μάρτυρα ζητάει να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα.

»Εμείς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει προκλητικούς και δικολαβικούς ισχυρισμούς με βάση το οποίο αρνείται ο μάρτυρας να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Τη στιγμή που έχουμε ως Εξεταστική Επιτροπή εξετάσει και άλλους μάρτυρες, στους οποίους είχαν αποδοθεί ιδιότητες του κατηγορούμενου, χωρίς να προσφύγουν κι αυτοί στο δικαίωμα της σιωπής.

»Και μάλιστα θεωρούμε ότι είναι καταχρηστική η επίκληση των συγκεκριμένων διατάξεων, γιατί ο ίδιος φαίνεται να μην έχει ακόμη την ιδιότητα του κατηγορούμενου, να μην του έχει αποδοθεί μια τέτοια ιδιότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση, γιατί ακριβώς δημιουργεί και προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για τη στάση της δικαιοσύνης, της αστικής δικαιοσύνης, όταν για τον ρόλο του συγκεκριμένου υπάρχουν τόμοι ολόκληροι για τις πράξεις τις οποίες φέρεται να έχει κάνει.

»Βεβαίως, ο συγκεκριμένος φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο, είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την κυβέρνηση και με υπουργούς της κυβέρνησης. Αποτελούσε ίσως σημαντικό μέρος ενός κυκλώματος που μέσα από απειλές, εκβιασμούς, έτσι όπως φαίνεται από τις επισυνάψεις τις οποίες υπάρχουν στη δικογραφία, με απειλές και εκβιασμούς προσπαθούσε να εξυπηρετήσει παράνομα τα δικά του συμφέροντα.

«Υπάρχουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό του, τουλάχιστον έχουν γραφτεί δημοσιεύματα στον Τύπο, και βεβαίως είναι σίγουρο ότι αξιοποιούσε τη θέση του ως πρόεδρος συνεταιρισμών στην Κρήτη για ίδιο συμφέρον, για την εξυπηρέτηση δηλαδή του δικού του συμφέροντος, με αποτέλεσμα οι συνεταιριστικές αυτές ανώνυμες εταιρείες να είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση.

»Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να φωτίσουν συγκεκριμένες πλευρές των ζητημάτων που εξετάζει η Επιτροπή μας.

»Και όπως καλά γνωρίζει ο κ. Ξυλούρης, η Εξεταστική Επιτροπή του δίνει το δικαίωμα να μην απαντήσει κάποια ερώτηση που μπορεί ο ίδιος να θεωρήσει ότι θα μπορεί να τον ενοχοποιήσει μια απάντηση.

»Βεβαίως, η επιλεκτική στάση του κ. Ξυλούρη φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και της Κρήτης αλλά και πανελλαδικά μετά την εκδήλωση του σκανδάλου και χωρίς βεβαίως με αυτή τη στάση του να φοβηθεί, να ανησυχεί ότι θα αυτοενοχοποιηθεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε δύο διαφορετικές τακτικές, δύο μέτρα και δύο σταθμά.

»Στην πραγματικότητα με την επιστολή του και την επίκληση ενός τυπικού δικαιώματος πέρα από το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ομολογία ενοχής από μέρους του, η επίκληση δηλαδή του δικαιώματος στη σιωπή, αποκαλύπτεται η προσπάθεια όχι μόνο ο ίδιος να μην επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του, για την οποία η Επιτροπή μας έχει πολύ σαφή εικόνα για τις ενέργειες και τον ρόλο του, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από αυτή την ενέργεια επιδιώκει να καθυστερήσει τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, να κουκουλώσει την όποια ουσιαστική διερεύνηση μπορεί να γίνει από αυτή την Επιτροπή στην προσπάθεια αποκάλυψης ενός πραγματικού δικτύου διαφθοράς και διαπλοκής που φτάνει μέχρι τα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

»Με βάση τα παραπάνω, με βάση και το άρθρο 147 που έχει ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή θεωρούμε ως ΚΚΕ πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, να ασκήσει δηλαδή όλα τα καθήκοντά της και να ζητήσει την προσαγωγή του συγκεκριμένου μάρτυρα στην Επιτροπή».

Υπεκφυγή χαρακτήρισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να παραπεμφθεί ο Γ. Ξυλούρης στην Εισαγγελία για τις περαιτέρω διαδικασίες, μετά την άρνησή του να παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι υπεκφυγή γιατί ακριβώς αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της. Δηλαδή ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την προσαγωγή του συγκεκριμένου μάρτυρα και αυτή την απόφαση να την παραπέμψει στον εισαγγελέα ο οποίος θα διατάξει την εκτέλεσή της. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί και σε αυτή την πρότασή μας εμείς θα επιμένουμε όπως έχουμε κάνει από την αρχή».

Ζαχαριάδης: Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής "σαλάτας" που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελευταίο υλικό η άρνηση του "Φραπέ" -κατά κόσμο Γιώργου Ξυλούρη- να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Όταν το χρήμα έρεε ανεμπόδιστα, οι γαλάζιες ακρίδες έβγαιναν χωρίς αναστολές φωτογραφίες με τους υπουργούς ως προνομιακοί ομοτράπεζοι κι όλοι τους ήταν χαρούμενοι και λαλίστατοι. Τώρα άρχισαν οι… ντροπές. Αλλά δεν σιωπούν όλοι και κάθε νέα μαρτυρία ξεδιπλώνει όλο και περισσότερο το κουβάρι του σκανδάλου, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση της ΝΔ να περιορίσει την εμπλοκή και τις ευθύνες της. Όσο για τον "Φραπέ", επιβάλλεται η βίαιη προσαγωγή του, όπως ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική».