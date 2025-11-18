Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προφανώς ψευδή και ανυπόσταση κατηγορία, δηλώνοντας ότι «δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

Το ΚΚΕ καταγγέλλει ως «απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης» τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας που αφορά αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη Κουτσούμπα, για υποτιθέμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί οικονομικών των κομμάτων.

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, η ποινική διαδικασία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ το κόμμα εκφράζει έντονη απορία για το γεγονός ότι οι εισαγγελικές αρχές διαβίβασαν στη Βουλή «μια κατηγορία ψευδή και ανυπόστατη». Το κόμμα υπογραμμίζει ότι τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τα οικονομικά του, με πλήρη δημοσιοποίηση εσόδων και ελέγχους από ορκωτούς λογιστές και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σημειώνει επίσης ότι μοναδική του άρνηση εδώ και χρόνια είναι η κατάρτιση και παράδοση λιστών με προσωπικά στοιχεία μελών και υποστηρικτών, κάτι που έχει οδηγήσει μόνο σε διοικητικό πρόστιμο, ποτέ σε ποινική ευθύνη.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δράση του και καλεί τα μέλη και τους φίλους του να απαντήσουν «στις συκοφαντίες» με την ενίσχυση της οικονομικής εξόρμησης για το 22ο Συνέδριο. Όπως τονίζεεται χαρακτηριστικά «Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης του ακαταδίωκτου (ασυλίας) του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για δήθεν παραβίαση απ’ το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων.Πρόκειται για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές – κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.Είναι, επίσης, γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ, είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται “φέιγ βολάν”.

Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών.Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα. Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να δώσουν απάντηση στις συκοφαντίες των φασιστών με την επιτυχία της τρέχουσας οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ