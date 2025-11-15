Η σημειολογία Μητσοτάκη για τη «βελόνα» και το «σούβλισμα».

«Κάθε φορά που έρχονται γιορτές και εκλογές οι Πρόεδροι θυμούνται τους βουλευτές». Με αυτή τη φράση σχολίαζαν - εκ των υστέρων - βουλευτές της Ν.Δ. τη «γαλάζια» μάζωξη στο εντευκτήριο της βουλής την Παρασκευή. Αφορμή, η παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στη βουλή στην «Ώρα του πρωθυπουργού». Με την ευκαιρία αποφάσισε να πιει έναν καφέ μαζί τους και όπως ήταν φυσικό και επόμενο τα φλας άστραψαν και τα χαμόγελα περίσσεψαν… Η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν επέλεξε την κατάλληλη μέρα, αφού από τους 156 κυβερνητικούς βουλευτές, στο ραντεβού ήρθαν περίπου 50. Κι αυτό διότι είθισται - κυρίως οι βουλευτές επαρχίας - να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ και τη βουλή από την Πέμπτη προς άγραν ψήφων στις περιφέρειες τους.

Επίθεση… φιλίας

Η επίθεση φιλίας του Κ. Μητσοτάκη προς τους βουλευτές της Ν.Δ. κρίθηκε επιβεβλημένη και αναγκαία, μετά το τελευταίο «γαλάζιο αντάρτικο» στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, τα χαμηλά ποσοστά της Ν.Δ. και τη συνέντευξη Σαμαρά για το κυοφορούμενο νέο δεξιό κόμμα.

Όχι τυχαία, ο πρωθυπουργός επέλεξε να καθίσει στη «φωλιά» των ανταρτών για τα ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα δίπλα στον Δ. Μαρκόπουλο, που όλο το τελευταίο διάστημα «πυροβολεί» ακατάπαυστα προς το Μαξίμου.

Η κολλημένη βελόνα

Και ενώ είχε προγραμματίσει να καθίσει μαζί τους για 20΄ τελικά συμπλήρωσε ώρα. Με τη φράση «πρέπει να ακούμε τους βουλευτές γιατί συνομιλούν με την κοινωνία» επιχείρησε να αναπτερώσει το ηθικό τους για τη σημασία που έχει ο λόγος τους, ενώ αποπειράθηκε να αναπτερώσει και το εκλογικό τους φρόνημα. «Και η δημοσκοπική βελόνα της Ν.Δ. δεν κουνιέται, αλλά αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην κακό» τους είπε και άπαντες αναλογίζονται ακόμη ποια μπορεί να είναι τα θετικά της δημοσκοπικής καθήλωσης της Ν.Δ…

Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε κάπως να δικαιολογήσει την κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα στον Ν. Ανδρουλάκη, όταν του είπε από το βήμα της Βουλής ότι «έχει κολλήσει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις». Παραγνωρίζοντας ότι έχει κολλήσει αντίστοιχα και αυτή της Ν.Δ.

Ποιος θα «σουβλιστεί» στις εκλογές

Σημασία έχει ότι ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το Πάσχα του 2027 δεν θα είναι η Ν.Δ. που θα «σουβλιστεί», υπονοώντας ότι θα μπορέσει τελικά να γυρίσει το κλίμα στην κοινωνία.

Γι’ αυτόν τον λόγο ζήτησε και τη βοήθεια των βουλευτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής φαίνονται απρόθυμοι να υποστηρίξουν την κυβέρνηση στα καλά και κυρίως στα λάθη της.

Οι «αντάρτες» βουλευτές εξέλαβαν την αναγνώριση του Κ. Μητσοτάκη στο πρόσωπο τους ως «ψήφο εμπιστοσύνης» και εκείνος τους έκλεισε το μάτι ότι στο εξής δεν θα τους παραγνωρίζει.

Αρχίζουν τα εορταστικά τραπεζώματα

Και κάπως έτσι συμφωνήθηκε να αρχίσουν και τα Χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Όσα και οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Το πρώτο τραπέζι προσδιορίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου με την Επιτροπή Οικονομικών εν’ όψει της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ανοιχτός και σε κατ’ ιδίαν ραντεβού στο Μαξίμου με βουλευτές για συγκεκριμένα θέματα. Κουβέντα για πιθανό ανασχηματισμό δεν έγινε με τους παριστάμενους, ωστόσο, να λένε ότι στο καλό κλίμα συντέλεσε και η υποβόσκουσα προσδοκία αρκετών βουλευτών.

Μόνη παραφωνία ο Δ. Κυριαζίδης

Μόνη παραφωνία στο κλίμα ενότητας, η περίπτωση του Δ. Κυριαζίδη. Το Μαξίμου μπορεί να μην του τράβηξε το αυτί για την απόγνωση που έβγαλε σε τηλεοπτική του εμφάνιση για τις 5.000 που παίρνει από τη βουλευτική αποζημίωση, αλλά στο παρασκήνιο πετούσαν… βελάκια.

Η ενόχληση στο κυβερνητικό επιτελείο έγινε εντονότερη από το κοντράστ που δημιουργήθηκε. Την ώρα που ο βουλευτής Δράμας έλεγε ότι δεν του φθάνουν τα 5.000 ευρώ που εισπράττει τον μήνα, ο πρωθυπουργός στη Βουλή κατακεραύνωνε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, λέγοντας ότι η αύξηση των εισοδημάτων έχει υπερβεί τον πληθωρισμό και ως εκ τούτου η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για την ακρίβεια είναι τουλάχιστον υπερβολική…