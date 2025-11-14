Βασική «αρτηρία» η ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης, πολιτισμού και τουρισμού στην Αν. Μεσόγειο, είπε ο υπουργός.

Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της και την ευκαιρία που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση ΗΠΑ και ΕΕ να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks», υπογράμμισε ότι ο κάθετος διάδρομος που διαμορφώνεται μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και σταθερότητας για μια ευρύτερη περιοχή 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη περιοχή «ζωτικό χώρο» για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι σήμερα το βάρος πέφτει στο φυσικό αέριο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν νέες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Υπενθύμισε τη σημαντική ελληνική παρουσία των δεκαετιών ’90 και 2000 σε τραπεζικό τομέα και τηλεπικοινωνίες, επισημαίνοντας ότι αυτή τη φορά η χώρα προχωρά με περισσότερη εμπειρία, χωρίς υπερβολικές φιλοδοξίες αλλά με ισχυρή αυτοπεποίθηση. Όπως είπε, η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί βασική «αρτηρία» ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης, πολιτισμού και τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν πρόσφατα στην Αθήνα, ο υπουργός σημείωσε ότι οδηγούν τη χώρα σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας. Ανέφερε πως οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον: η ExxonMobil αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση το 2027, ενώ η Chevron θα ξεκινήσει γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες το 2026. Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες εξαγωγής φυσικού αερίου συνάπτουν μακροχρόνια συμβόλαια με ελληνικές επιχειρήσεις, κάτι που - όπως τόνισε - θα επιτρέψει την υλοποίηση νέων υποδομών.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, υπογράμμισε ότι εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του IMEC, το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία Ευρώπης και ΗΠΑ για την ενίσχυση της διασύνδεσης με την Ινδία και την ενδυνάμωση των ενεργειακών και εμπορικών ροών προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.