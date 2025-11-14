Μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media.

«Μπλόκο» στη δημοσίευση και αναπαραγωγή αποσπασμάτων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του, βάζει με προσωρινή διαταγή η Δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσιας του Πρωτοδικείου Αθηνων εκανε εν μερει δεκτα τα αιτηματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg που έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του βιβλιου ο οποίος στράφηκε κατά την εκδοτικής εταιρείας Documento Media για την δημοσίευση αποσπασμάτων απο το περιεχόμενο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αφορά συγκεκριμένα:

Την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου

Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.