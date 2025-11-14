«Μπλόκο» στη δημοσίευση και αναπαραγωγή αποσπασμάτων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του, βάζει με προσωρινή διαταγή η Δικαιοσύνη.
Ο Πρόεδρος Υπηρεσιας του Πρωτοδικείου Αθηνων εκανε εν μερει δεκτα τα αιτηματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg που έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του βιβλιου ο οποίος στράφηκε κατά την εκδοτικής εταιρείας Documento Media για την δημοσίευση αποσπασμάτων απο το περιεχόμενο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αφορά συγκεκριμένα:
- Την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου
- Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και
- Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.
Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.