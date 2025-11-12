Η μνήμη των πεσόντων πυροσβεστών μας δεσμεύει να στηρίζουμε αδιάλειπτα ένα Πυροσβεστικό Σώμα ισχυρό, αξιοπρεπές, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση, σημείωσε σε ειδική τελετή ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων για την «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, στο Χαλάνδρι παρέστη ο υπουργός Κλιματιικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Στεκόμαστε σήμερα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που θυσίασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Η σημερινή μέρα δεν είναι μια ακόμη εθιμοτυπική τελετή. Είναι υπόμνηση αξιών. Είναι υπενθύμιση ότι η αφοσίωση στον συνάνθρωπο και στην Πατρίδα έχει, δυστυχώς για κάποιους, το ύψιστο τίμημα, την ίδια τους τη ζωή... Θέλω να εκφράσω την πιο βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας. Ξέρουμε ότι ο πόνος της απώλειας δε φεύγει. Ξέρουμε όμως και κάτι ακόμη: ότι η προσφορά αυτών των ανθρώπων δεν υπήρξε ποτέ μάταιη. Άφησαν πίσω τους ένα αποτύπωμα τιμής, αλληλεγγύης και καθήκοντος που μας εμπνέει, μας καθοδηγεί και μας ενώνει. Η μνήμη τους μάς δεσμεύει. Μας δεσμεύει να στηρίζουμε αδιάλειπτα ένα Πυροσβεστικό Σώμα ισχυρό, αξιοπρεπές, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Γιατί κάθε πυροσβέστης πρέπει να έχει την ασφάλεια και την αναγνώριση που του αξίζουν. Γιατί κάθε επέμβαση, κάθε φωτιά, κάθε διάσωση δεν είναι μόνο μια επιχείρηση, είναι μια μάχη για τη ζωή] ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Η μνήμη τους δεν είναι απλώς ιστορική. Είναι ζωντανή, παρούσα, ενεργή. Δείχνει τον δρόμο και διδάσκει στις νέες γενιές τι σημαίνει προσφορά» σημείωσε.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, στελέχη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων καθώς και μέλη των οικογενειών των πεσόντων πυροσβεστών.