Όσα επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αλλά και στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία – όπως είπε – δε σέβεται τις αποφάσεις της, κατά την τοποθέτησή του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Δεν πρέπει να συζητούμε τα αυτονόητα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους θα πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν για τα σκουπίδια, τον φωτισμό και το νερό;».

Δείτε το βίντεο:

