Αντίδραση για το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο σε καταυλισμούς Ρομά που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές στοχοποίησης και εκφοβισμού αντί για κοινωνική ένταξη

Η εξαγγελία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για “ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στους καταυλισμούς Ρομά” δεν αποτελεί πολιτική ασφάλειας, αλλά επιστροφή σε λογικές επιτήρησης και στοχοποίησης ολόκληρων κοινοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία επικοινώνησε με τους κατοίκους του οικισμού Αγιά Σοφία στη Θεσσαλονίκη απαιτώντας να παραμείνουν στα σπίτια τους, προκειμένου να πραγματοποιήσει έφοδο στις 06:00 το πρωί. Στο παρελθόν, στον οικισμό Δροσερού Ξάνθης, είχαν διαμαρτυρηθεί ότι αστυνομικοί εισέβαλαν στα σπίτια τους δίχως ένταλμα, πρακτική που παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.

Η χαρτογράφηση πληθυσμών, ο εκφοβισμός και η δημιουργία “ειδικών ομάδων” δεν αντιμετωπίζουν καμία κοινωνική ανάγκη. Αντίθετα, συντηρούν την αντίληψη ότι υπάρχουν “πληθυσμοί υπό παρακολούθηση”. Μια τέτοια προσέγγιση υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα, διαιωνίζοντας στερεότυπα που εδώ και δεκαετίες έχουν αποδειχθεί αδιέξοδα.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβερνητική στρατηγική που στρέφεται ενάντια στους πιο ευάλωτους. Απαιτούμε άμεση εγκατάλειψη των επικοινωνιακών “επιχειρήσεων” καταστολής. Μια δημοκρατία κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τους πιο ευάλωτους και όχι από το πώς τους παρακολουθεί και τους τρομοκρατεί.