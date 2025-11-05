Ο Σάκης Αρναούτογλου κάλεσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, που θα επισκεφτεί την Πέμπτη την Ελλάδα, να ζητήσει απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύγχυση και την καθυστέρηση στις αποζημιώσεις των αγροτών.

«Ένας νέος 25 ετών στην Ελλάδα που θέλει να καλλιεργήσει ή να ξεκινήσει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν έχει πού να απευθυνθεί. Οι τράπεζες δεν δανείζουν, τα κριτήρια είναι ασφυκτικά και η γραφειοκρατία ατελείωτη», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου με παρέμβασή του στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Christophe Hansen.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι καλές προθέσεις και οι ευρωπαϊκές στρατηγικές δεν αρκούν, αν οι νέοι αγρότες δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους στην πράξη. Αναφερόμενος στην υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κάλεσε τον Επίτροπο, που θα επισκεφτεί την Πέμπτη την Ελλάδα, να ζητήσει απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύγχυση και την καθυστέρηση στις αποζημιώσεις.

«Μια 65χρονη κτηνοτρόφος, η κυρία Μαίρη Μάρου, έχασε 600 πρόβατα που θάφτηκαν στην αυλή του σπιτιού της. Μας είπε: "Δεν θέλω τα 150 ευρώ, θέλω πίσω τα 600 πρόβατά μου". Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται δίκαιη και γρήγορη στήριξη, όχι υποσχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ακόμα πως «Αν θέλουμε πραγματικά ανανέωση των γενεών, ας δώσουμε στους νέους όχι γραφειοκρατία και εμπόδια, αλλά πρόσβαση στη γη, στη γνώση και στη χρηματοδότηση. Ο νέος δεν θέλει επιδόματα θέλει να μπορεί να ζήσει από τη γη του».

{https://www.youtube.com/watch?v=97b2DKX6D5U}