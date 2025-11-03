Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Σε μια βαριά εσωκομματική ατμόσφαιρα, θα συζητηθούν ο προγραμματισμός του συνεδρίου και η διέξοδος από την εσωστρέφεια και τη δημοσκοπική στασιμότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος, απευθυνόμενος στα μέλη της ΠΓ της ΚΟΕΣ, αναμένεται να θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα και να ζητήσει ενότητα και κοινή δράση για ένα συνέδριο ανασυγκρότησης που θα σφραγίσει την πορεία προς την επιδιωκόμενη εκλογική νίκη. Έχοντας επίγνωση της δυσφορίας που υπάρχει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την αδρανοποίηση των κομματικών οργάνων, για αστοχίες όπως η πρόσφατη τοποθέτηση-παραίτηση του διευθυντή γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη και για την έλλειψη συλλογικότητας στη διαμόρφωση της στρατηγικής, θα ζητήσει κινητοποίηση όλων για την υποστήριξη και την προβολή του προγράμματος, λιγότερη εστίαση στα εσωκομματικά και μεγαλύτερη συγκέντρωση στην αντιπολιτευτική προσπάθεια.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα, σε οργανωτικό επίπεδο, μέχρι το συνέδριο και θα περιγράψει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν βουλευτές και στελέχη.

Επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι όλοι οι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές (πλην Χ. Δούκα που βρίσκεται στο Ρίο συμμετέχοντας σε παγκόσμιο συνέδριο δημάρχων), θα έχουν ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Πόσο μάλλον επειδή συμμετέχουν κορυφαία στελέχη που έχουν θέσει το ερώτημα "τι κάνουμε λάθος" (Π. Κουκουλόπουλος) ή έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την εικόνα της ηγεσίας (Α. Διαμαντοπούλου).

Πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη είναι να εκπεμφθεί μήνυμα εξωστρέφειας και προσήλωσης στον κοινό στόχο που είναι η ήττα της ΝΔ στις εκλογές και η νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω με μια ψήφο. Στο επιτελείο του Ν. Ανδρουλάκη θεωρούν ότι είναι εφικτό να κλείσει ο κύκλος της εσωκομματικής αναστάτωσης και να προετοιμαστεί η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η ενημέρωση της βάσης για τις κυβερνητικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η προετοιμασία ενός ουσιαστικού συνεδρίου που θα επισφραγίσει τη διεύρυνση του κόμματος.

Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ είναι οι: Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Αεράκης (τομεάρχης πολιτισμού), Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Αννα Διαμαντοπούλου, Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Μάντζος, Ολγα Μαρκογιαννάκη, Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού (μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου), Κώστας Τσουκαλάς, Παύλος Χρηστίδης.