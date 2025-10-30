Ο Χάρης Δούκας θα μιλήσει σε πολυάριθμα πάνελ, όπου θα περιγράψει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Αθήνα για το κλίμα.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα βρίσκεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και θα συμμετέχει ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30.

Ο Χάρης Δούκας θα μιλήσει σε πολυάριθμα πάνελ, όπου θα περιγράψει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Αθήνα για τη μείωση των εκπομπών CΟ2, τη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δεκάδων σχολείων αλλά και την ενίσχυση του πρασίνου με τη φύτευση 5000 δέντρων ετησίως και τη δημιουργία microforests. Επίσης, θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπλασης για τον νέο Βοτανικό, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πάρκο με έκταση μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα έχει συναντήσεις με τους Δημάρχους Όσλο, Ρότερνταμ, Μιλάνου, Βαρσοβίας, Μελβούρνης, ενώ θα υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης με την Δήμαρχο της Αδελαΐδας, της 5ης σε πληθυσμό πόλης της Αυστραλίας.