Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, για την εορτή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης».