Τόνισε πως «τα νέα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για μια διαφορετική, δημιουργική πορεία».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, επισημαίνει:

«Σήμερα, η καρδιά της Αθήνας χτύπησε δυνατά από υπερηφάνεια και συγκίνηση.

Το “ΟΧΙ” του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της “όχι”. Απέναντι στις απειλές του φασισμού, στην αδικία και στην υποβάθμιση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Τα νέα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για μια διαφορετική, δημιουργική πορεία.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες!».

