Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σύσκεψη συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων λόγω της λειψυδρίας.

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και, από την ΕΥΔΑΠ, ο Γιώργος Στεργίου και ο Χάρης Σαχίνης.