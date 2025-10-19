Αναλυτικά όσα αναφέρει με επίσημη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με επίσημη ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, σχετικά με τα οικομικά του κόμματος.

Όπως σχολιάζει: «Ας μας απαντήσει η κ. Σδούκου ή ακόμα καλύτερα ο κ. Μαρινάκης: Αύξησαν τα εισοδήματά τους οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ από το 2019 και μετά που ήρθαν στην εξουσία; Η κ. Σδούκου αναφέρει ότι τα στοιχεία είναι παραπλανητικά, καθώς η ΝΔ από τη θέση της αντιπολίτευσης πέρασε στη θέση της κυβέρνησης – διπλασίασε βουλευτές και έτσι εξηγείται η άνοδος στο γράφημα, παρόλο που υπάρχει η επιλογή των μέσων όρων που πάλι δείχνει άνοδο του πλουτισμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επέλεξε να περάσει το πρωί της Κυριακής της επιτιθέμενη στο Vouliwatch, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που πληροφορεί το ευρύ κοινό για το κοινοβουλευτικό έργο, τα οικονομικά των κομμάτων, τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, βασιζόμενο πάντοτε στα επίσημα και δημόσια στοιχεία.

Η κ. Σδούκου φαίνεται ενοχλήθηκε από το νέο εργαλείο, που αφορά στη συγκριτική εξέταση του Πόθεν Έσχες των βουλευτών και ειδικά στη λειτουργία που αποτυπώνει τις Τάσεις Δηλωμένου Πλούτου Κομμάτων και υποστήριξε ότι στοχεύει στη «δημιουργία εντυπώσεων», κατηγόρησε δε την πλατφόρμα ότι κάνει «διασπορά ειδήσεων ή στοιχείων που περιέχουν μισές αλήθειες ή και παραποιημένα δεδομένα».

Καταλαβαίνουμε την αλλεργία της κ. Σδούκου, όπως και του κόμματός της, σε κάθε φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και σε κάθε Ανεξάρτητη Αρχή, που ελέγχουν τα πεπραγμένα τους.

Αλλά η εκπρόσωπος ενός κόμματος που χρωστάει 542 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι βουλευτές του φαίνεται να αυξάνουν συνεχώς κατά μέσο όρο τα εισοδήματά τους, θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής στους χαρακτηρισμούς της.

Ας μας απαντήσει η κ. Σδούκου ή ακόμα καλύτερα ο κ. Μαρινάκης: Αύξησαν τα εισοδήματά τους οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ από το 2019 και μετά που ήρθαν στην εξουσία;

Η κ. Σδούκου αναφέρει ότι τα στοιχεία είναι παραπλανητικά, καθώς η ΝΔ από τη θέση της αντιπολίτευσης πέρασε στη θέση της κυβέρνησης – διπλασίασε βουλευτές και έτσι εξηγείται η άνοδος στο γράφημα, παρόλο που υπάρχει η επιλογή των μέσων όρων που πάλι δείχνει άνοδο του πλουτισμού.

Προκύπτει ένα ερώτημα που επιβάλλεται να απαντηθεί εδώ που φτάσαμε: Από το 2019 και μετά, που ο αριθμός των βουλευτών της ΝΔ είναι σταθερός και μεγάλος, πώς αυξάνεται ο πλουτισμός; Ποιος παράγοντας είναι αυτός που σπρώχνει προς τα πάνω τα εισοδήματα και τις αποταμιεύσεις;».