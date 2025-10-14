Ενστάσεις για το timing και την εμπλοκή του Άμυνας-Το άκυρο του timing επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό φρόντισε να επισημάνει δύο φορές ότι «απαιτείται να δοθεί χρόνος στον δημόσιο διάλογο» προτού ληφθεί η οριστική απόφαση.

Εκ των υστέρων η κυβέρνηση πιστεύει -και το λέει -ότι άργησε να αντιδράσει στην τάση των τελευταίων ετών να μετατραπεί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σε αντικυβερνητικό βήμα.

Σε μία αντι-βουλή στα ..πλευρά της βουλής ως υπενθύμιση ότι η εξουσία πολλές φορές βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την κοινωνία.

Το Μαξίμου φυσικά υποστηρίζει ότι συμβαίνει το ανάποδο. Ότι το μνημείο έχει γίνει «αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης». Κάτι που -όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη- ενοχλεί πρωτίστως τους πολίτες. «Η κοινωνία μας λέει αργήσατε να αντιδράσετε» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταθέτοντας την ενόχληση στην κοινωνία.

Γιατί ελήφθη απόφαση εν θερμώ..

Η ενόχληση ξεκίνησε με το «μνημείο» των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών δίπλα από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και κορυφώθηκε με την απεργία Ρούτσι ή με τα «τσαντίρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου» όπως τα αποκαλούν πολλοί εντός της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση παρότι γνώριζε το πολιτικό ρίσκο να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις στο σημείο – αμέσως μετά τη δικαίωση του Πάνου Ρούτσι- προχώρησε. Γιατί άραγε;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο Μαξίμου ήθελαν να προλάβουν την νομοθετική ρύθμιση πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου φοβούμενοι πιθανά έκτροπα.

Συστάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το άκυρο του timing, ωστόσο, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό φρόντισε να επισημάνει δύο φορές ότι «απαιτείται να δοθεί χρόνος στον δημόσιο διάλογο» προτού ληφθεί η οριστική απόφαση.

Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει μερίδα κυβερνητικών στελεχών που θεωρούν ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε «ουδέτερο» πολιτικό χρόνο επισημαίνοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθούν συνθήκες διχασμού στην βάση της κοινωνίας.

Βλέπουν κίνδυνο διχασμού

Επίσης , υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν λάθος την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας. «Το μνημείο έπρεπε να εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού. Η εμπλοκή του Άμυνας μπορεί να αναζωπυρώσει αντί να κατευνάσει τα πνεύματα» σχολίαζαν.

Όσο για τον υπουργό Άμυνας Ν. Δένδια που του ανατέθηκε η αποστολή να εποπτεύσει την προστασία του μνημείου , ακόμη δεν έχει μιλήσει. Περιμένει πρώτα να δει την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση και θα ορίζει επακριβώς ποια θα είναι η ευθύνη του υπουργείου του.

Στάση αναμονής κρατάει και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να διαμηνύει ότι η αστυνομία θα κάνει ότι κάνει μέχρι τώρα. Θα περιφρουρεί την νομιμότητα.

Κανείς , ωστόσο, δεν απαντάει στο ερώτημα τι θα γίνει αν μέρος των συγγενών προσπαθήσει να εμποδίσει να σβηστούν τα ονόματα των 57 νεαρών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Θα επιχειρήσουν να τους απομακρύνουν ή όχι;

Τώρα στο τραπέζι έχει πέσει και η ιδέα αντί της σύγκρουσης να επιλεγεί η λύση τα ονόματα να ξεθωριάσουν μόνα τους με τις βροχές.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση

Γεγονός είναι ότι το Μαξίμου παρά τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και κομμάτων της Αριστεράς έχει αποφασίσει να υπερασπιστεί την απόφαση του ακόμη και αν χρειαστεί να συγκρουστεί.

Στο Μαξίμου πιστεύουν ότι οι ψηφοφόροι της ΝΔ – στην πλειοψηφία τους- συμφωνούν με την προστασία του μνημείου και ως εκ τούτου θεωρούν μειοψηφία όσους διαφωνούν.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση πιστεύει ότι αν τραβήξει μία κόκκινη γραμμή στις διαδηλώσεις που μπορούν να οργανώνονται στην πλατεία Συντάγματος και σε εκείνες που δεν μπορούν να γίνονται στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μπορεί να συσπειρώσει μέρος του δυσαρεστημένου δεξιού εκλογικού ακροατηρίου που βλέπει «ανεκτικότητα» της κυβέρνησης στις απαιτήσεις της Αριστεράς.

Στο μόνο που συμφωνούν άπαντες στην κυβέρνηση είναι ότι κάποτε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θολό τοπίο των αρμοδιοτήτων της ευθύνης του μνημείου μεταξύ Δήμου, Βουλής, Περιφέρειας και Προεδρικής Φρουράς.