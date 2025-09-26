Ενώ υπήρχε η αισιοδοξία ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές θα είναι μικρή και ο έλεγχος τυπικός για τις επιδοτήσεις του 2025, το πρόβλημα αποκαλύφθηκε ότι είναι μεγαλύτερο και οι πληρωμές μετατίθενται για πολύ αργότερα.

Για την κυβέρνηση το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο στα όσα έχουν αποκαλυφθεί και ήδη συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή. Ούτε ακόμη και σε αυτά που αναμένονται αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητήσει άρσης ασυλίας για κάποιους βουλευτές της Ν.Δ προσδίδοντας στο σκάνδαλο «γαλάζιο» χρώμα.

Ο τρίτος και ίσως σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει τώρα το Μαξίμου είναι ο αγροτικός κόσμος -που στην πλειοψηφία του ψήφισε Ν.Δ. στις εκλογές του 2019 και του 2023- να της γυρίσει την πλάτη και να βγουν πάλι τα τρακτέρ στον δρόμο.

Δυσφορία στην Περιφέρεια – βόμβα στο Μαξίμου

Αιτία, το πρόβλημα της «στάσης πληρωμών» των έντιμων αγροτών που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις καθώς η ΑΑΔΕ έχει «παγώσει» τις πληρωμές για τις τρέχουσες αγροτικές επιδοτήσεις προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Κι ενώ υπήρχε η αισιοδοξία ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές θα είναι μικρή και ο έλεγχος τυπικός για τις επιδοτήσεις του 2025, το πρόβλημα αποκαλύφθηκε ότι είναι μεγαλύτερο και οι πληρωμές μετατίθενται για πολύ αργότερα..

Και καθώς αυτή η κατάσταση συνεπάγεται στάση πληρωμών για χιλιάδες καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, το θέμα απειλεί να γίνει μία βόμβα που θα πυροδοτηθεί στην περιφέρεια για να εκραγεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση εν ολίγοις βρίσκεται τώρα σε εκείνη την δύσκολη θέση που ήθελε να αποφύγει τόσα χρόνια κάνοντας τα στραβά μάτια στην φάμπρικα των παράνομων επιδοτήσεων που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην έρθει αντιμέτωπη με το αγροτικό εκλογικό κοινό της.

Δεν πληρώνω δεν πληρώνω

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής που ερευνούν την υπόθεση εκτός από τα κονδύλια που έφυγαν παλαιότερα, διασταυρώνει και τις πρόσφατες αιτήσεις που κατατέθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπίσει πολλά «σκοτεινά» σημεία. Έτσι, δεν εγκρίνει τις σχετικές πληρωμές μέχρι να αποκτήσει σαφή εικόνα. Κάτι, όμως, το οποίο ουδόλως ενδιαφέρει τους αγρότες. Αυτοί έχουν από καιρό φορτωθεί τα έξοδα της παραγωγής τους και περιμένουν να τα καλύψουν, τώρα, από τις κρατικές ενισχύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι το κλίμα στην περιφέρεια να βαραίνει για την κυβέρνηση που λαμβάνει μηνύματα δυσαρέσκειας από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Στο πάγωμα των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλωστε, προστίθενται και άλλα βαρίδια όπως οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον Daniel στη Θεσσαλία που καθυστερούν , αλλά και η τελευταία απειλή της ευλογιάς στο ζωικό κεφάλαιο κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις περιφερειακές οργανώσεις της Ν.Δ και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού.

Στις συμπληγάδες Αγροτών- Βρυξελλών

Πρόκειται, ωστόσο, για δύσκολη άσκηση αφού πάνω από το κεφάλι της κυβέρνησης επικρέμεται και νέο (πολύ πιο ακριβό) πρόστιμο απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν συνεχιστεί το αλαλούμ στη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων για τον πρωτογενή τομέα. Ενώ, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αρμόδιος υπουργός όσο κι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να βρίσκεις απέναντί σου τον αγροτικό κόσμο. Γιατί ας μη ξεχνάμε ότι οι αγρότες ήταν η μοναδική κοινωνική κατηγορία που στις προηγούμενες εκλογές συγκέντρωσε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο ακόμη και από το πανελλαδικό 41%.

Συναγερμός για εκλογικές απώλειες

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», όπως διαπίστωνε συνεργάτης του Πρωθυπουργού, διαπιστώνοντας τις απαιτήσεις του αγροτικού κόσμου και, ταυτόχρονα, την αυστηρή παρακολούθηση των Βρυξελλών όσων αποφασίζονται στην Αθήνα. Δύο «συμπληγάδες» για την κυβέρνηση, που μάλλον επιλέγει τη μέση λύση: να πληρώσει άμεσα όποιες αποζημιώσεις είναι αναμφισβήτητες. Να τρέξει για παράδειγμα τις αποζημιώσεις που αφορούν τον Daniel και άλλες τις φυσικές καταστροφές κατευνάζοντας τον θυμό των αγροτών αφού κάτι θα αρχίσει να μπαίνει στην τσέπη τους.

Και ταυτόχρονα να επιταχύνει τους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ακολουθήσει και η απελευθέρωση και των δικών του πληρωμών.

Ποιος μπορεί να πατήσει φρένο στα τρακτέρ;

Μόνο ο καιρός θα δείξει αν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα κατευναστούν με αυτήν την μέθοδο των σταδιακών ενισχύσεων. Πιθανότατα και με την προσθήκη ορισμένων εναλλακτικών όπως η καταβολή χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά με την παράλληλη δέσμευση όποιου τα εισπράττει ότι δέχεται να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά, θα ζήσουμε και πάλι στιγμές από το απώτερο παρελθόν: αποκλεισμούς των εθνικών οδών, τρακτέρ να ξεκινούν από τα χωριά για την Αθήνα και συλλαλητήρια στο Σύνταγμα. Και όλα αυτά, από μία κοινωνική ομάδα που ήταν ανέκαθεν γαλάζια…