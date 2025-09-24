«Οι θεωρίες περί “ήρεμων νερών” και “κατευνασμού της κινητικότητας” δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως ορθή στρατηγική.»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤNews, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ασέβεια» από την Τουρκία και για ερασιτεχνισμό από πλευράς κυβέρνησης. Όπως τόνισε, η ακύρωση της συνάντησης λίγες ώρες πριν, στέλνει αρνητικά μηνύματα και υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία και σοβαρότερη εικόνα στην εξωτερική πολιτική.

Για το ναυάγιο στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται, καθώς η Τουρκία σήμερα έχει περισσότερους συμμάχους και μεγαλύτερη επιρροή, ενώ η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει αντίστοιχες δυνατότητες. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τόνισε ότι ενώ η Ελλάδα έχει σωστή στάση απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, δεν κατορθώνει να πείσει τους εταίρους για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

«Εέχουμε έναν Πρωθυπουργό που, πέντε μέρες πριν, λέει “και εγώ και ο Ερντογάν θέλουμε να μιλήσουμε”, και φτάνουμε χθες να αναβάλλεται η συνάντηση, ενώ λίγη ώρα πριν ο Ερντογάν μιλούσε για διχοτόμηση της Κύπρου και για σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόταν και στη διασύνδεση με την τοποθέτηση καλωδίου και στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου ήδη συμμετέχει μέσω τρίτων εταιρειών, ενώ η κυβέρνηση λέει “δεν θα μπει”. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και η αναθεωρητική λογική της “Γαλάζιας Πατρίδας” κλιμακώνεται σε επίπεδο ρητορικής ».

Αναλύοντας τη σκέψη του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «οι θεωρίες περί “ήρεμων νερών” και “κατευνασμού της κινητικότητας” δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως ορθή στρατηγική. Η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αλλά σήμερα έχει ίσως περισσότερους συμμάχους απ’ ό,τι είχε εδώ και πολλά χρόνια. Αντίθετα, η χώρα μας δεν δείχνει να έχει τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Πρέπει να αναπροσδιορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική, γιατί έχουμε πλέον ένα νέο διεθνές περιβάλλον». Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πώς «ενώ η κυβέρνηση είχε σωστή στάση στο θέμα της Ουκρανίας και ορθά βρεθήκαμε απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, την ίδια στιγμή, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους εταίρους ότι αναθεωρητισμός υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας. Έτσι, ενώ εμείς δείχνουμε αλληλεγγύη εκεί που πρέπει, δεν τη λαμβάνουμε όταν είμαστε εμείς οι στόχοι του τουρκικού αναθεωρητισμού. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα». «Πώς είναι δυνατόν, ενώ εμείς ως αντιπολίτευση κατηγορούμαστε ότι κάνουμε ζημιά στην εικόνα της χώρας, να βλέπουμε τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ και Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον νυν Υπουργό Άμυνας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών ότι “πιάστηκαν στον ύπνο”; Ποιος, λοιπόν, κάνει ζημιά;» διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Σχετικά με την Παλαιστίνη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει αδρανής, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Υπογράμμισε την ανάγκη επικαιροποίησης του ψηφίσματος του 2015, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εποικισμοί, η απελευθέρωση των ομήρων και η αποκατάσταση πολιτικής ισχύος των δημοκρατικών δυνάμεων στην περιοχή, για να σπάσει ο κύκλος βίας.

Στο ζήτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του Τεμπών, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Δικαιοσύνη, αλλά όταν το πολιτικό σύστημα αναγνωρίζει το αίτημα ως δίκαιο και εύλογο, η εκταφή για να διαπιστωθεί η αλήθεια είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πατέρα, χωρίς να θίγεται η δίκη ή άλλο έννομο αγαθό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου παρουσίασε επίσης την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καθολικής συμμετοχής των funds και ενημέρωσης των πολιτών για αυξήσεις δόσεων, ώστε να σταματήσει η συνειδητή στρατηγική των πλειστηριασμών.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε την επιτυχημένη παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει πολιτικό σχέδιο, καθαρό πρόγραμμα, κοστολογημένες θέσεις και αποτελεί πραγματική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε ότι η συλλογική δουλειά των οργάνων του κόμματος είναι έτοιμη να παρουσιαστεί σε όλη τη χώρα για να επικοινωνηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες.