Ζωή για Μυλωνάκη: Χρειάζεται έναν πολύ καλό δικηγόρο

«Ηταν και ο εμπνευστής της επιστολικής ψήφου σύμφωνα με δημοσίευμα του DNEWS. Και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εμπνευστής της επιστολικής ψήφου, αυτής της άκυρης δοαδικασίας που έγινε και πως αυτή η έμπνευση μπορεί να υλοποιείται αν έχεις στα χέρια σου συνομιλίες βουλευτών» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ευθεία επίθεση στον Γιώργο Μυλωνάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που δεν συζητήθηκε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτούσε τον Γιώργο Μυλωνάκη για την «εμπλοκή του, με εντολή Πρωθυπουργού, σε παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων σχετιζόμενη με το σκάνδαλο-κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ», με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό να δηλώνει αναρμοδιότητα κατηγορωντας την για «μικροπολιτική σκοπιμότητα», «φαντασιακά συμπεράσματα» και «πολιτικά παραμύθια».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλέστηκε σήμερα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο απορρήτων ερευνών των ευρωπαίων εισαγγελέων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνομιλιών βουλευτών ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Χρήστου Μπουκώρου που ανέφεραν ότι είχε ενημερωθεί για το τηλεφώνημα που έκανε από κυβερνητικά στελέχη, κάνοντας λόγο για «παρακρατικού και αντιδημοκρατικού τύπου δράση» και για «πάρα πολύ βαριά αδικήματα».

«Ο κ. Μυλωνάκης χρειάζεται έναν πολύ καλό δικηγόρο, όπως και ο κ. Μητσοτάκης και του το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο», είπε και κάλεσε στο σύνολο τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κοινή δράση προσθέτοντας πως θα ενημερώσει σχετικώς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Κλιμακώνοντας την επίθεση, η πρόεδρος της Πλεύσης υποστήριξε πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό με την κυβέρνηση αποπειράται να εξευτελίσει το κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

«Ηταν και ο εμπνευστής της επιστολικής ψήφου σύμφωνα με δημοσίευμα του DNEWS. Και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εμπνευστής της επιστολικής ψήφου, αυτής της άκυρης δοαδικασίας που έγινε και πως αυτή η έμπνευση μπορεί να υλοποιείται αν έχεις στα χέρια σου συνομιλίες βουλευτών», πρόσθεσε.

Η κ. Κωνσταντοπουλου, γνωστοποιησε πως αύριο, Τετάρτη, θα καταθέσει αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με το άτυπο εσωτερικό σημείωμα που ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης είπε πως έλαβε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και αντίστοιχη ερώτηση στον πρωθυπουργό.

«Σπέρνει θεωρίες και βγάζει κατηγορητήρια»

Απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπουλου εκ μερους της κυβερνητικησ Πλειοψηφίας έδωσε ο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, κάνοντας λόγο για «ψέματα» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που βασίζονται σε «αστήριχτα και θολά δημοσιεύματα συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης», τα οποία - όπως είπε - «μπορεί να τα γράφει και η ίδια ή συνεργάτες της».



«Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης από σημαίνων στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία πληρωμών που συνέταξε ειδικός συνεργάτης της προεδρίας της κυβέρνησης», τόνισε. «Καταλαβαίνω την ανάγκη της να είναι στο προσκήνιο, αλλά όχι λέγοντας ψέματα», πρόσθεσε και την κατηγόρησε πως «σπέρνει θεωρίες» και «βγάζει κατηγορητήρια».