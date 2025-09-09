Βουλή: Συνάντηση Ανδρουλάκη με τον δήμαρχο Βηθλεέμ – «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

«Να βρεθεί λύση βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι, τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Γιούσεφ Ντόρκχομ, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο πόλεων.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την πρωτοβουλία του να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή η κατάσταση στην Παλαιστίνη και η επικαιροποίηση του ομόφωνου Ψηφίσματος της Βουλής από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, με στόχο την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και την προώθηση απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προτεραιότητα είναι να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία στη Γάζα και να βρεθεί λύση βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ώστε να υπάρξει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και ειρήνη για τον λαό του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.