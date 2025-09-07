Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την ομιλία του στον Economist: Μοναδικός του στόχος η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

Όσα δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός στο 5ο Συνέδριο του Economist.

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist.

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.

Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».

{https://www.facebook.com/reel/2514738285557172}