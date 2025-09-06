Games
Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής»

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής» Φωτογραφία: Eurokinissi
Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

«Η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στα εγκαίνα του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας στην 89η ΔΕΘ και τόνισε πως το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί λειτουργικά στις αρχές του 2027.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο. Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές. Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον 'Αδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες. Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Απευθυνόμενο στο δήμαρχο θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

