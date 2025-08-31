Κίνημα Δημοκρατίας: Καθημερινά θα δημοσιεύουμε δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη που έμειναν στα χαρτιά

Με αφορμή τη ΔΕΘ που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.

Ο πρόδερος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επισημαίνει με επίσημη ανακοίνωσή του, πως «ξεκινά μια καθημερινή υπενθύμιση για όσα υποσχέθηκε στις προηγούμενες ΔΕΘ και δεν υλοποίησε ποτέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης», λίγες ημέρες πριν τη ΔΕΘ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για ακόμα μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Κίνημα Δημοκρατίας ξεκινά μια καθημερινή υπενθύμιση: όσα υποσχέθηκε στις προηγούμενες ΔΕΘ και δεν υλοποίησε ποτέ.

Κάθε μέρα θα δημοσιεύουμε μια σειρά από βίντεο με δεσμεύσεις που έμειναν στα χαρτιά. Με εξαγγελίες που έμειναν στα λόγια. Με υποσχέσεις που δεν τήρησε. Με fake μεγαλοστομίες.

Γιατί πριν ακούσουμε τις νέες εξαγγελίες του, αξίζει να θυμηθούμε τις παλιές».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στο X:

{https://x.com/skasselakis/status/1962133268360302983}